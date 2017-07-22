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Умные часы OnePlus Watch могут появиться в марте с анонсом OnePlus 9

17 февраля 2021, 15:37




Китайская компания OnePlus уже совсем скоро собирается выпустить свои первые умные часы. Эту информацию подтвердил генеральный директор компании, объявив, что выпуск состоится уже в этом, 2021 году. Более детальное расследование раскрыло дополнительные особенности готовящегося анонса.

Известно, что несколько месяцев назад информация о готовящемся выпуске модели под названием OnePlus Watch (номер W301GB) появилась в документах на сайте дочерней организации IMDA (Infocomm Media Development Authority) в Индии, относящейся к Министерству информации, связи и искусства Сингапура. Это подтвердило, что подготовка к выпуску умных часов находится уже на финальной стадии.

Умные часы OnePlus Watch


Ранее ходили также слухи, что умные часы OnePlus будут иметь круглый циферблат. Позднее появилось подтверждение предположений относительно дизайна OnePlus Watch. Их опубликовало немецкое патентное ведомство DPMA - там были представлены документы на дизайн спортивных и кожаных ремешков для умных часов.

Умные часы OnePlus Watch


Как видно, умные часы имеют круглый циферблат. С правой стороны расположены две кнопки, сзади видны очертания датчика сердечного ритма и контакты для зарядки.

Известно также, что умные часы OnePlus Watch будут поставляться с силиконовым ремешком. Дизайн ремешка имеет традиционную форму, известную по фитнес-браслету OnePlus и другим аналогичным гаджетам от других производителей. Существует предположение, что часы помещены в металлический корпус.

Умные часы OnePlus Watch


Позднее был найден другой патент. Там представлены те же самые часы, но уже с кожаным ремешком на замке-застежке. Ремешок сделан съемным, его можно заменить на другой, как и у многих других умных часов.

Более подробной информации о внутренней начинке умных часов OnePlus пока нет. Неизвестно также, какая будет внутри ОС. Ходят предположения, что это окажется WearOS.

О сроках выпуска не сообщается, но эксперты высказали предположение, что часы могут появиться совсем скоро - вместе с новыми смартфонами серии OnePlus 9, запуск которых ожидается в марте.



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