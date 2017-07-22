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В смартфонах серии Google Pixel может быть установлена дефектная камера

17 февраля 2021, 17:07




В последнее время стали слишком часто поступать отрицательные отзывы о работе камеры смартфонов линейки Google Pixel. Много сообщений о технических неполадках в работе оборудования смартфонов. Это вызывает раздражение пользователей, а также желание разобраться в истинных причинах сбоев.

Ранее часто высказывалось мнение, что проблемы связаны с работой специально написанного для этого аппарата приложения Google Camera. Но, похоже, проблемы могут касаться не работы софта, а особенностей или каких-то неисправностей внутренних узлов камеры Pixel или самого смартфона Google Pixel.

В смартфонах серии Google Pixel может быть установлена дефектная камера


Как недавно сообщило издание AndroidPolice, Google официально заявила, что не выявила никаких серьезных проблем в своем приложении Google Camera. Это заявление можно трактовать так, что пользователи сталкиваются именно с аппаратными проблемами камеры. По всей видимости, в механизме ее работы есть определенные дефекты, которые проявляются при работе.

Ссылки на случайный характер проблемы или дефекты сборки несостоятельны, считают эксперты. Неуклонно растет количество сообщений о проблемах с работой камер на смартфонах серий Pixel 2 и Pixel 3. Такое «совпадение» невозможно объяснить неизвестной программной ошибкой или сбоями в работе драйверов. Ошибки явно носят системный характер.

В смартфонах серии Google Pixel может быть установлена дефектная камера


С какими именно проблемами сталкиваются пользователи?

Они сообщают, что задняя камера устройства время от времени перестает работать или дает сбой. Появляется черный экран или возникает сообщение об ошибке. Подобные отказы могут возникать регулярно или проявляться случайным образом. Иногда они затрагивают работу основного приложения камеры Google, иногда сторонние приложения, такие как Snapchat или Duo, когда те выполняют команду на подсоединение к тыльной камере.

На данный момент уже собрана сопутствующая информация. Известно, что очистка данных у приложений, столкнувшихся со сбоем, сброс настроек к заводским, откат обновлений к заводской установке системной прошивки - все эти операции не решают проблемы. Некоторые пользователи считали, что причиной ошибки могла быть некая обновленная программа или драйвер, но последующие исследования показали, что это предположение также не соответствует действительности.

Из сказанного остается, что проблема связана с работой внутренних компонентов смартфонов Pixel. Ошибка возникает внутри аппаратуры смартфона и проявляется в названных признаках. Расследование продолжается.



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