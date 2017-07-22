Ведущий мировой онлайн-ритейлер компания Amazon объявила о приобретении интернет-компании Selz, занимающейся разработкой программного обеспечения для онлайн и розничных магазинов. Создаваемые ею инструменты помогают предприятиям запускать собственные интернет-магазины. Эксперты сразу оценили этот шаг Amazon как попытку экспансии на территорию, которую до сих пор чаще чаще связывали с канадской компанией Shopify или американской компанией BigCommerce.
Сообщение о покупке Selz было опубликовано в корпоративном блоге интернет-компании. Она сообщила об этой сделке и сообщила, что Amazon провела покупку еще 15 января. Однако Amazon публично не объявила о совершенной операции тогда.
Приобретение подтвердил Мартин Руше, основатель и генеральный директор Selz. В частности, он сказал: «Мы подписали соглашение о приобретении Amazon и надеемся на сотрудничество с ними, поскольку мы продолжаем создавать простые в использовании инструменты для предпринимателей». Основатель Selz заверил клиентов своей компании, что для них «ничего не меняется» в результате приобретения Amazon.
Позднее Amazon также подтвердила совершение сделки, но не раскрыла ни ее условий, ни финансовой информации, связанной с покупкой.
Что именно собирается делать Amazon, как именно планирует использовать Selz, еще неизвестно. Новые инструменты, которые теперь попали в распоряжение Amazon, могут дать ей конкурентное преимущество перед упомянутыми Shopify и BigCommerce.
Компания Selz была основана в 2013 году и территориально располагается в Сиднее, Австралия. Компания предоставляет малому и среднему бизнесу платформу для запуска собственных интернет-магазинов. Среди доступных функций - различные варианты онлайн-платежей для различных веб-сайтов.
Среди других вариантов развития называют встраивание в интерфейс Amazon нового инструментария для клиентов, который позволит им создавать собственные интернет-магазины на площадке Amazon с поддержкой операций клиринга и различных услуг, связанных с обеспечением безопасности. Возможны проведение различных совместных акций с другими интернет-магазинами, предоставлении услуг маркетинга товаров, организации технической и клиентской поддержки и т.д.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".