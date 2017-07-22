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Мощные игровые ноутбуки Lenovo серий Legion, IdeaPad и Yoga пришли в Россию

17 февраля 2021, 20:41




17 февраля компания Lenovo провела онлайн-презентацию своих новых мобильных продуктов на российском рынке. Среди них оказались новые модели игровых ноутбуков Lеgion 5 Pro, Legion 5 и Legion 7; самые мощные ноутбуки линейки IdeaPad - Lenovo IdeaPad 5 Pro и IdeaPad 5i Pro; тканевый ноутбук-трансформер Yoga 6 и ноутбук Yoga Slim 7 Pro.

Новые модели игровых ноутбуков Lenovo Lеgion 5 Pro, Legion 5 и Legion 7

Новые модели линейки игровых ноутбуков Lenovo Legion выделяются высокой производительностью и минималистичным дизайном. Одним из новых трендов в развитии этой линейки стало внедрение технологий искусственного интеллекта для автоматизации рутинных операций и поддержки бесперебойного игрового процесса.

Новые модели оснащены интеллектуальной системой охлаждения Lenovo Legion Coldfront 3.0, которая способна увеличить воздушный поток до 18% по сравнению с моделями предыдущих поколений. Несколько термодатчиков постоянно собирают информацию для прогнозирования нагрева системы. Добавлен дополнительный воздухозабор через клавиатуру для улучшения теплоотдачи.

Технология Legion Edge позволяет геймерам увеличить частоту смены кадров и сократить задержки в игре. «Интеллектуальный режим» помогает добиваться необходимой игровой производительности и задавать идеальные для игры настройки мощности процессора и видеокарты.

Устройства оснащены программным обеспечением Lenovo Legion AI Engine, которое повышает производительность ПК за счет перераспределения отвода тепловой мощности (TDP) между центральным и графическим процессором.

Lenovo анонсировала выход на российский рынок новых игровых и мощных ноутбуков серий Legion, IdeaPad и Yoga


Новый 16-дюймовый флагман Lenovo Legion 7 обеспечивает 100% покрытие цветового диапазона sRGB и имеет соотношение сторон 16:10. Дисплей QHD имеет разрешение 2560х1600 пикселей и практически лишен рамок. Яркость экрана достигает 500 нит, частота обновления - 165 Гц. Дисплей сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400. Высокая четкость картинки обеспечивается технологиями Dolby Vision и NVIDIA G-SYNC.

Внутри ноутбука «сидит» новый 8-ядерный процессор AMD Ryzen и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 в максимальной комплектации. Емкость аккумулятора составляет 80 Вт*ч, поддерживается технология быстрой зарядки Rapid Charge Pro.

Lenovo анонсировала выход на российский рынок новых игровых и мощных ноутбуков серий Legion, IdeaPad и Yoga


Другой новый игровой ноутбук, Lenovo Legion 5 Pro, имеет увеличенный воздухозаборник и использует 4-канальную систему вентиляции. Он оснащен процессором AMD Ryzen и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070. Технология Dual Burn объединяет центральный и графический процессоры для увеличения частоты кадров.

16-дюймовый IPS-дисплей имеет разрешение QHD (2560x1600 пикселей), яркость до 500 нит и 100% покрытие цветового пространства sRGB. Частота обновления составляет 165 Гц, а время отклика до 3 мс. Точность срабатывания даже при легком нажатии гарантирует клавиатура Lenovo Legion TrueStrike и игровой движок на основе ИИ.

Третий игровой 17,3-дюймовый ноутбук Lenovo Legion 5 предлагает IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и стабильной частотой обновления до 144 Гц. Выпускается также 15,6-дюймовый Lenovo Legion 5 с IPS-экраном и высокой частотой обновления до 165 Гц, 100% покрытием цветового диапазона sRGB и разрешением Full HD (1920x1080 пикселей).

Lenovo Legion 5 использует обновленное игровое аппаратное обеспечение и медные теплопередатчики в составе системы Coldfront 3.0. Новинка оснащена технологиями Lenovo Legion TrueStrike и Lenovo Q-Control. Ноутбук построен на процессоре AMD Ryzen серии H нового поколения и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3070.

Все новинки из линейки Lenovo Legion оснащены мобильными процессорами следующего поколения AMD Ryzen 5000 H, за реалистичное изображение отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX серии 3000 с системой трассировки лучей Ray Tracing 2.0. Качественный звук обеспечивают динамики Harman со встроенной технологией Nahimic Audio.

Новые мощные ноутбуки линейки IdeaPad - Lenovo IdeaPad 5 Pro и IdeaPad 5i Pro

Среди других новинок - самые мощные ноутбуки из линейки IdeaPad - Lenovo IdeaPad 5 Pro и IdeaPad 5i Pro. Они построены на базе новейших процессоров AMD (IdeaPad 5 Pro) и Intel (IdeaPad 5i Pro). IdeaPad 5 Pro работает на платформе AMD Ryzen Mobile 5000, а IdeaPad 5i Pro - на процессоре Intel Core i7 11-го поколения, с теплопакетами до 45 ватт.

В зависимости от комплектации можно будет выбирать между интегрированной или дискретной графикой (NVIDIA Mx450 или NVIDIA GeForce GTX 1650), а также 14-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 2.2К (2240х1400) 60Гц или 2.8K (2880x1800) 90Гц.

16-дюймовые модели Lenovo IdeaPad 5 Pro и IdeaPad 5i Pro доступны с разрешением 2.5К, яркостью до 350 нит и частотой обновления до 60 или 120 Гц. Все дисплеи обеспечивают полный охват sRGB.

IdeaPad


Ноутбуки имеют стильный цельнометаллический корпус и представлены в двух размерах - 14 и 16 дюймов с соотношением сторон 16:10. Для оптимизации производительности и времени работы батареи укомплектованы интеллектуальным режимом охлаждения и технологиями ИИ.

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 5 Pro и IdeaPad 5i Pro оснащены интеллектуальными функциями. В их числе ИК-камера с технологией Windows Hello для повышенной защиты при бесконтактном входе в систему. С помощью сенсора глубины (ToF) и программы Glance by Mirametrix, камера отслеживает направление взгляда и автоматически останавливает воспроизведение видео, если пользователь отошел от экрана.

Рекомендованная розничная цена моделей: от 65 тысяч рублей за модель с процессором Ryzen 5 и 16 Гбайт оперативной памяти.

Тканевый ноутбук-трансформер Yoga 6 и ноутбук Yoga Slim 7 Pro

Среди новинок Lenovo есть также модели ноутбуков, ориентированные на пользователей, которые хотят иметь стильную модель для работы и личной жизни. В этой серии предложены тканевый 13,3-дюймовый ноутбук-трансформер «2-в-1» Lenovo Yoga 6 и ультратонкий 14-дюймовый ноутбук Yoga Slim 7 Pro.

Ноутбук Yoga 6 выполнен из тканевого покрытия в синем оттенке. Модель приятно держать в руках благодаря эргономичному корпусу из soft-touch пластика. Устройство можно трансформировать и использовать в качестве ноутбука, консоли для показа презентаций, планшета для нетребовательных игр или для просмотра фильмов и других задач.

Yoga


13-дюймовый ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen R5 или AMD Ryzen R7 в зависимости от конфигурации. Видеокарта AMD Radeon и технологии Dolby Vision и Dolby Atmos обеспечивают четкую картинку и чистый глубокий звук.

Тканевый ноутбук Yoga 6 оснащен сенсорным FHD дисплеем с разрешением 1920 х 1080 точек и 72% охватом NTSC. Вес устройства составляет всего 1,4 кг, а толщина корпуса - 18,33 мм.

Ультратонкий 14-дюймовый ноутбук Yoga Slim 7 Pro в алюминиевом корпусе построен на платформе Intel Evo и оснащено процессором Intel Core i5 или Intel Core i7 11-го поколения в зависимости от конфигурации, и видеокартой Intel Iris Xe или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450.

Yoga


Доступны также модели Yoga Slim 7 на базе процессоров AMD Ryzen 5 4600H, AMD Ryzen 7 4800H, AMD Ryzen 9 4900H, дополненных графикой AMD Radeon.

В этом устройстве установлен твердотельный накопитель, объемом до 1 Тбайт в максимальной конфигурации, объём оперативной памяти DDR4 составляет до 16 Гбайт. Модель поддерживает разрешение до 2,8K (2880 x 1800 пикселей) и яркость до 400 нит, а также имеет соотношение сторон 16:10 с увеличенной высотой экрана.

Аккумулятор ёмкостью 61 Вт*ч обеспечивает до 17 ч автономной работы, а технология быстрой зарядки Rapid Charge Express позволяет всего за час подзарядить устройство на 80%.

Ноутбуки будут доступны на российском рынке по рекомендованной розничной цене от 85 000 рублей за Yoga 6 13ARE05 и от 80 000 рублей за Yoga Slim 7 Pro.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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