По слухам, Apple собирается провести в марте крупное мероприятие, на котором состоится запуск ряда новых продуктов. В числе новинок ожидают увидеть новый планшет iPad Pro и умные метки AirTags.
Но вслед за этим прошли слухи, что помимо «очевидного», Apple собирается анонсировать на мартовском мероприятии еще и новую модель наушников AirPods 3. Этой новостью поделился доверенный «поставщик слухов» LeaksApplePro.
Ранее сообщалось, что на мартовском мероприятии могут появиться также первые настольные компьютеры ARM Mac и более дешевые наушники AirPods Max. Но, похоже, эти планы переигрались.
По слухам, будущие Apple AirPods 3 будут похожи на своих предшественников AirPods 2. Других подробностей о спецификации будущих AirPods 3 пока нет. Ожидается, что AirPods Pro третьего поколения будут выделяться каким-то своим улучшением. Многие ждут, что оно будет связано с повышением качества звука. Многие также надеются, что цена наушников не возрастет и останется, как у предшественника.
Ходят также слухи, что Apple работает над развитием моделей AirPods 2 и беспроводных наушников AirPods Pro Lite. Ожидается, что новые модели появятся по более доступной цене. Она будет достигнута за счёт отказа от функции активного шумоподавления.
Однако информации о том, насколько именно они будут дешевле, пока нет. Есть только ожидание, что цена AirPods Pro Lite будет примерно на 20% меньше, чем у AirPods Pro, в которых используется технология активного шумоподавления.
Уверенность, что анонс AirPods 3 состоится именно в марте, основывается еще и на том, что эту новость от LeaksApplePro поддержал популярный информатор Джон Проссер. Однако Apple пока не объявила официально о проведении мартовского мероприятия, поэтому надо дождаться этой информации.
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