Популярные платежные системы Samsung Pay и Google Pay могут скоро присоединиться к числу участников криптовалютного рынка и начать принимать биткоины и другие криптовалюты. Этим слухом поделился представитель BitPay - платежной платформы для совершения транзакций в криптовалюте.
Отношение к криптовалютам в мире до сих пор остается неоднозначным. С одной стороны, в последний месяц наблюдается существенный рост курса большинства популярных криптовалют и рост объема совершаемых криптотранзакций. С другой стороны, эти операции носят в основном спекулятивный характер и не связаны с массовым рынком платежей.
На этом фоне отдельные крупные игроки рынка проявляют положительное отношение к использованию криптовалют в своем обороте. В то же время ряд правительств активно пытается запретить торговлю биткоинами и другими криптовалютами в своих финансовых системах.
Как бы там ни было, но фактически использование криптовалюты в качестве средства платежа продолжает распространяться. Недавно Twitter объявил, что рассматривает возможность ввода биткоинов с свой список поддерживаемых валют для совершения платежей. Теперь стало известно, что к этому лагерю могут присоединиться Google Pay и Samsung Pay.
Если эти планы будут реализованы, то Google и Samsung могут объединиться к Apple для создания единой процессинговой платформы, которая будет предоставлять функцию обработки криптовалютных платежей за товары и услуги.
По информации, исходящей от BitPay, анонс поддержки криптовалют со стороны Google Pay и Samsung Pay может состояться уже в марте 2021 года. Если это произойдет, то, как пишет источник BitPay, пользователи на обеих платформах (Google Pay и Samsung Pay) смогут привязать свою криптовалютную карту BitPay к Google Pay и Samsung Pay. Это позволит им осуществлять платежи на названных платформах с использованием криптовалюты. Сервис BitPay поддерживает следующие криптовалюты: Bitcoin, Bitcoin Cash, BUSD, Ether, PAX, USDC и GUSD.
Детали и точные сроки этих планов неизвестны. Рынок находится в состоянии неопределенности, как воспринимать эту информацию: как саморекламу платформы BitPay или как серьезный разворот рынка в лице Google и Samsung в сторону криптовалют.
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