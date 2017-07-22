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Патентная заявка раскрыла дизайн «самой секретной» модели наушников Sonos

18 февраля 2021, 11:14




Уже долгое время никто не может сказать, как же будут выглядеть новые наушники компании Sonos - известного американского производителя домашней аудитотехники высшего качества. Известно, что в них появится новая система шумоподавления. Новая гарнитура Sonos, скорее всего, будет интегрирована в широко известную экосистему динамиков/мультирумного аудиооборудования Sonos.

Патентная заявка раскрыла дизайн «самой секретной» новой модели наушников Sonos


Особый интерес к новинке подогревает тот факт, что, как ожидается, новые наушники Sonos будут иметь высокую цену, соразмерную с продукцией Sony и Bose. Среди ее ожидаемых функций - беспрепятственный обмен музыкальными файлами между наушниками и аудиосистемой Sonos, а также расширенный набор функций, которые способны сделать новую модель более привлекательной для покупателей, чем другие многочисленные наушники от других производителей.

Дизайн модели является краеугольным камнем для покупателей. По нему они зачастую выбирают новый продукт, все остальное оценивается уже на следующем этапе отбора.

Патентная заявка раскрыла дизайн «самой секретной» новой модели наушников Sonos


В сентябре прошлого года среди материалов Американского ведомства по патентам и товарным знакам (USPTO) появилась информация, относящаяся к будущим наушникам Sonos, но она была достаточно скудной.

Новый источник информации появился буквально на днях. Его нашли в материалах Немецкого патентного ведомства. Он раскрыл дизайн будущего продукта. Заявка на патент была подана Sonos в декабре 2020 года, но опубликована только в конце января 2021 года. По слухам, показанный вариант близок к тому, который выбран в качестве финального.

Из эскиза, попавшего в патентную заявку, видно, что опорные стержни, выходящие из оголовья, теперь направлены строго прямо и вниз. Корпус наушников слегка изменен, амбушюры немного скошены в сторону вместе с остальной частью конструкции. Дуга их крепления стала односторонней, что, по-видимому, позволяет лучше адаптировать положение и обеспечивает мягкое и удобное прижатие к уху.

Патентная заявка раскрыла дизайн «самой секретной» новой модели наушников Sonos


В документах Sonos, поданных в Германское ведомство по патентам и товарным знакам, присутствует также некий внешний адаптер для наушников. Высказано предположение, что это может быть держатель-подставка для хранения сменных амбушюр.

На эскизе также показаны порт USB-C, несколько кнопок и 3,5-мм аудиоразъем.



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