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Sightec показал систему навигации дрона без использования GPS

18 февраля 2021, 12:50




Израильская компания Sightec «впервые в мире» продемонстрировала управление гражданским дроном за пределами прямой видимости оператора, который совершил полет без использования навигации по GPS. Механизм управления опирался на использование технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Испытательный полет фактически стал демонстрацией механизма управления без GPS, разрабатываемого в рамках пилотной программы развития дронов, проводимой в Израиле под руководством Министерства транспорта Израиля (MOT), компании Ayalon Highways, Управления гражданской авиации Израиля (CAAI) и Управления инноваций Израиля.

Израильская фирма Sightec показала систему навигации дрона без использования GPS


Необходимость создания инструментария объясняется тем, что в обычных условиях дрон прокладывает свой маршрут с использованием путевых точек GPS. Они используются для его ориентации и помогают сохранять устойчивость полета, позволяя дронам парить в воздухе и пропускать, например, возникающие препятствия, а также не покидать пределы 400-футового (121,9 м) потолка, выше которого полеты дронов в США запрещены.

Однако при навигации беспилотных дронов полная безопасность полетов пока не гарантируется. Это связано с рисками потери доступа к сети GPS. Он может быть также временно ограничен в силу определенных проблем. В таких ситуациях дрон должен быть переведен на альтернативный метод управления. Разработку такого механизма ведет израильский стартап Sightec.

Израильская фирма Sightec показала систему навигации дрона без использования GPS


Компания Sightec разработала программную систему, получившую название NavSight. Она может быть установлена на любом стандартном дроне, оснащенном камерой. Камеры выступают в роли интеллектуальных датчиков, которые позволяют дрону «видеть и понимать свое местоположение».

Как рассказал генеральный директор компании Sightec Рой Самуэль, процесс управления напоминает то, как ведет себя пилот-человек, имеющий в своем распоряжении карту и наблюдающий реальную местность. Дрон ведет себя аналогичным образом. Он получает видео с камеры и определяет свое местоположение в режиме реального времени.

Принцип работы новой системы управления дроном напоминает «военные» технологии управления полетом ракет. Маршрут предстоящего полета предварительно запрограммирован и загружается в дрон перед полетом. В процессе полета механизм управления обычно работает с использованием GPS-механизма.

Но если сигнал GPS пропадает или оказывается фальсифицирован, то управление автоматически переводится на камеру. Дрон способен визуализировать свое местоположение в реальном времени и сопоставляет то, что «видит», с загруженной картой, точно определяя свое местоположение.

Система способна работать как в дневных, так и в ночных условиях. Созданная технология способна обнаруживать и классифицировать наземные и воздушные объекты, выполнять трехмерное картографирование. Это позволяет в полной мере «понимать» окружающую местность. В аварийной ситуации беспилотный летательный аппарат (БПЛА) может безопасно приземлиться либо добраться до своего конечного местоположения без использования GPS или пилота-человека.



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