Премиальная видеокарта NVIDIA RTX 3080 имеет тепловую мощность (TDP) 320 Вт. Это - достаточно высокая тепловая нагрузка, которая не может длительно работать в обычных условиях при использовании традиционных автономных решений пассивного охлаждения. Любые решения оказываются непрактичными, потому что позволяют только загрузить систему, но использовать ее на полную мощность невозможно.
Пассивное охлаждение вынуждает искать альтернативный выбор. На пассивном охлаждении смогут работать только такие коммерческие карты, как GTX 1050 Ti и GTX 1650 Ti. Но они имеют тепловую мощность (TDP) менее 100 Вт, хотя даже при такой нагрузке требуют установки больших радиаторов.
Новое решение предложил Микал Вонг (Mical Wang), основатель китайской компании Turemetal из Шанхая, которая выпускает корпуса с пассивным охлаждением. Новая модель UP10 позволяет установить полноразмерную материнская плата EATX с процессором до 140 Вт и графической видеокартой до 160 Вт. Согласно спецификации, поддерживаются любые варианты выбора блоков питания SFX и ATX.
Для проверки заявленных характеристик эксперты издания Techpowerup собрали собственную тестовую систему из графического ускорителя RTX 3080 и процессора Ryzen 5 5600X. Она смогла загрузиться сразу при заводских настройках, но использовать ее в такой конфигурации оказалось невозможным: работа ускорителя RTX 3080 быстро выводила систему охлаждения на пиковую нагрузку при 100% загрузке мощности. Запуск теста Furmark приводил к тому, что графический ускоритель достигал температуры 87°С в течение нескольких минут при общем энергопотреблении системы 410 Вт.
Согласно спецификации, система Turemetal UP10 рассчитана на охлаждение системы мощностью до 300 Вт. Поэтому тот факт, что собранная тестовая «перенагруженная» система все-таки вообще заработала, впечатляет.
Можно сделать вывод, что при правильно подобранной конфигурации процессора и видеоускорителя и строгом ограничении мощности система способна работать. Но потребуется серьезно потрудиться, чтобы найти подходящую конфигурацию под выбранную задачу, чтобы не выходить за ограничения.