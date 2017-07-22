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Корпус Turemetal UP10: «горячая» видеокарта RTX 3080 может заработать даже при пассивном охлаждении

18 февраля 2021, 14:01




Премиальная видеокарта NVIDIA RTX 3080 имеет тепловую мощность (TDP) 320 Вт. Это - достаточно высокая тепловая нагрузка, которая не может длительно работать в обычных условиях при использовании традиционных автономных решений пассивного охлаждения. Любые решения оказываются непрактичными, потому что позволяют только загрузить систему, но использовать ее на полную мощность невозможно.

Корпус Turemetal UP10


Пассивное охлаждение вынуждает искать альтернативный выбор. На пассивном охлаждении смогут работать только такие коммерческие карты, как GTX 1050 Ti и GTX 1650 Ti. Но они имеют тепловую мощность (TDP) менее 100 Вт, хотя даже при такой нагрузке требуют установки больших радиаторов.

Корпус Turemetal UP10


Новое решение предложил Микал Вонг (Mical Wang), основатель китайской компании Turemetal из Шанхая, которая выпускает корпуса с пассивным охлаждением. Новая модель UP10 позволяет установить полноразмерную материнская плата EATX с процессором до 140 Вт и графической видеокартой до 160 Вт. Согласно спецификации, поддерживаются любые варианты выбора блоков питания SFX и ATX.

Корпус Turemetal UP10


Для проверки заявленных характеристик эксперты издания Techpowerup собрали собственную тестовую систему из графического ускорителя RTX 3080 и процессора Ryzen 5 5600X. Она смогла загрузиться сразу при заводских настройках, но использовать ее в такой конфигурации оказалось невозможным: работа ускорителя RTX 3080 быстро выводила систему охлаждения на пиковую нагрузку при 100% загрузке мощности. Запуск теста Furmark приводил к тому, что графический ускоритель достигал температуры 87°С в течение нескольких минут при общем энергопотреблении системы 410 Вт.

Корпус Turemetal UP10


Согласно спецификации, система Turemetal UP10 рассчитана на охлаждение системы мощностью до 300 Вт. Поэтому тот факт, что собранная тестовая «перенагруженная» система все-таки вообще заработала, впечатляет.

Можно сделать вывод, что при правильно подобранной конфигурации процессора и видеоускорителя и строгом ограничении мощности система способна работать. Но потребуется серьезно потрудиться, чтобы найти подходящую конфигурацию под выбранную задачу, чтобы не выходить за ограничения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100". Что выбрать в качестве основы для платформы Intel NUC: готовый комплект с «родным» корпусом разработки Intel или отдельный модуль Intel NUC Compute Element в сочетании с более доступной альтернативой в лице корпуса Cooler Master NC100, позволяющей при этом разместить более мощные компоненты? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100".


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