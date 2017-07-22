В эти дни, когда хайп вокруг криптовалют снова зашкаливает, как в 2017 году, американский филиал гонконгской компании ZOTAC воспользовалая официальным каналом в Твиттере и разместила там, то ли в шутку, то ли всерьез, сообщение следующего содержания: «An army of #ZOTACGAMING GPU's hungry for coin!» («Армия #ZOTACGAMING GPU жаждет монет!»). Сообщение сопровождалось фотографией криптофермы, заполненной, как минимум, восемью видеокартами GeForce RTX 3070 Twin Edge. Помимо этого, запись была дополнена хэштегами, которые явно указывали, что сообщение адресовано геймерам и всем любителям гейминга, а не криптовалютчикам.
Это шутливое послание вызвало бурю протестов среди геймеров. Они усмотрели в этом, на первый взгляд, безобидном твите проявление неуважения к геймерам, а, возможно, даже и насмешку над ними.
Отметим сразу, что твит провисел в корпоративном блоге всего один день, а затем был удален. В ZOTAC USA сочли, что его размещение было неправильным или даже ошибочным, однако никаких официальных разъяснений или извинений не было опубликовано.
Оскорбленные чувства геймеров можно понять: они испытывают острую нехватку новых видеокарт, которые нужны им для игр. В это время выпускаемые образцы «разлетаются как пирожки» из-за набегов криптовалютчиков. Майнеры не дремлют.
Для ZOTAC International Ltd., которая является крупным поставщиком видеокарт и материнских плат, размещение подобных материалов, где геймеры противопоставляются майнерам, выглядит неоднозначным. В этом можно усмотреть определенные приоритеты компании. Хотя это предположение является ложным, но... «из песни слов не выкинуть».
Конечно, для ZOTAC перенацеливание карт на майнинг не является чем-то постоянным. Компания зарабатывает деньги, продавая свои продукты как геймерам, так и майнерам. Однако, учитывая, как глобальные поставки новейших игровых видеокарт были ограничены с момента первого запуска серии RTX 3000, многие на рынке сочли, что этот твит, возможно, был ошибкой.
Это повлекло за собой гнев из-за кажущегося несправедливым распространения видеокарт на рынке. Часть потенциальных покупателей-геймеров, которые собирались приобрести игровые видеокарты, оказались выброшены на обочину. Но они смогли приструнить и поставить на место неразумных менеджеров ZOTAC USA.
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