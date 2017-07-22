РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

ZOTAC USA «хайпанула» на крипте, но геймеры вернули ее на землю

18 февраля 2021, 16:02




В эти дни, когда хайп вокруг криптовалют снова зашкаливает, как в 2017 году, американский филиал гонконгской компании ZOTAC воспользовалая официальным каналом в Твиттере и разместила там, то ли в шутку, то ли всерьез, сообщение следующего содержания: «An army of #ZOTACGAMING GPU's hungry for coin!» («Армия #ZOTACGAMING GPU жаждет монет!»). Сообщение сопровождалось фотографией криптофермы, заполненной, как минимум, восемью видеокартами GeForce RTX 3070 Twin Edge. Помимо этого, запись была дополнена хэштегами, которые явно указывали, что сообщение адресовано геймерам и всем любителям гейминга, а не криптовалютчикам.

ZOTAC USA «хайпанула» на крипте, но геймеры вернули ее в сознание


Это шутливое послание вызвало бурю протестов среди геймеров. Они усмотрели в этом, на первый взгляд, безобидном твите проявление неуважения к геймерам, а, возможно, даже и насмешку над ними.

Отметим сразу, что твит провисел в корпоративном блоге всего один день, а затем был удален. В ZOTAC USA сочли, что его размещение было неправильным или даже ошибочным, однако никаких официальных разъяснений или извинений не было опубликовано.

Оскорбленные чувства геймеров можно понять: они испытывают острую нехватку новых видеокарт, которые нужны им для игр. В это время выпускаемые образцы «разлетаются как пирожки» из-за набегов криптовалютчиков. Майнеры не дремлют.

Для ZOTAC International Ltd., которая является крупным поставщиком видеокарт и материнских плат, размещение подобных материалов, где геймеры противопоставляются майнерам, выглядит неоднозначным. В этом можно усмотреть определенные приоритеты компании. Хотя это предположение является ложным, но... «из песни слов не выкинуть».

Конечно, для ZOTAC перенацеливание карт на майнинг не является чем-то постоянным. Компания зарабатывает деньги, продавая свои продукты как геймерам, так и майнерам. Однако, учитывая, как глобальные поставки новейших игровых видеокарт были ограничены с момента первого запуска серии RTX 3000, многие на рынке сочли, что этот твит, возможно, был ошибкой.

Это повлекло за собой гнев из-за кажущегося несправедливым распространения видеокарт на рынке. Часть потенциальных покупателей-геймеров, которые собирались приобрести игровые видеокарты, оказались выброшены на обочину. Но они смогли приструнить и поставить на место неразумных менеджеров ZOTAC USA.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Слухи: Google Pay и Samsung Pay могут скоро заявить о поддержке биткоинов и других криптовалют
  • Amazon приобрел платформу Selz, позволяющую запускать частные интернет-магазины
  • Новый сайт MASTER XP отражает стиль геймификации и обретения иммерсивного опыта
  • Под брендом Motorola будут выпускаться защищенные телефоны-внедорожники
  • Twitter может перейти на биткоины при оплате используемого «железа»

    • следующая новость
    PFU (EMEA) привез в России два персональных документ-сканера ScanSnap iX1400 и iX1600

    предыдущая новость
    Корпус Turemetal UP10: «горячая» видеокарта RTX 3080 может заработать даже при пассивном охлаждении

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Обзор InVideo: простой видеоредактор с широкими возможностями Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучший бюджетный процессор Обзор видеоредактора InVideo Лучший SSD Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 февраля, 2021

    PFU (EMEA) привез в России два персональных документ-сканера ScanSnap iX1400 и iX1600

    ZOTAC USA «хайпанула» на крипте, но геймеры вернули ее на землю

    Корпус Turemetal UP10: «горячая» видеокарта RTX 3080 может заработать даже при пассивном охлаждении

    Sightec показал систему навигации дрона без использования GPS

    Патентная заявка раскрыла дизайн «самой секретной» модели наушников Sonos

    Слухи: Google Pay и Samsung Pay могут скоро заявить о поддержке биткоинов и других криптовалют

    17 февраля, 2021

    Новые наушники Apple AirPods 3 могут появиться уже в марте

    Мощные игровые ноутбуки Lenovo серий Legion, IdeaPad и Yoga пришли в Россию

    Amazon приобрел платформу Selz, позволяющую запускать частные интернет-магазины

    В смартфонах серии Google Pixel может быть установлена дефектная камера

    Умные часы OnePlus Watch могут появиться в марте с анонсом OnePlus 9

    Пользователи Apple получат доступ к облачной игровой потоковой службе Microsoft xCloud

    Новый сайт MASTER XP отражает стиль геймификации и обретения иммерсивного опыта

    Новые 6,5-дюймовые смартфоны Moto G30 и Moto G10 оказались очень доступными

    Аудиопроигрыватель Arcam ST60 класса High End приехал в Россию

    16 февраля, 2021

    iQOO готовится выпустить смартфон Neo 5 5G на Snapdragon 870

    Интернет-кафе во Вьетнаме переходят на майнинг

    В Android 12 может появиться специальный игровой режим

    LANQ нашел способ для скрещивания настольного и мобильного компьютеров

    Samsung готовит флагманские фотодатчики ISOCELL GN1s и ISOCELL GN3

    ССЫЛКИ