РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

PFU (EMEA) привез в России два персональных документ-сканера ScanSnap iX1400 и iX1600

18 февраля 2021, 17:45




Японская компания PFU (EMEA) объявила о выпуске в продажу на российском рынке двух новых моделей персональных документ-сканеров - ScanSnap iX1400 и ScanSnap iX1600. Они предназначены для обеспечения эффективной работы в условиях домашнего офиса с японским уровнем качества.

PFU (EMEA) анонсировал в России два персональных документ-сканера ScanSnap iX1400 и iX1600

ScanSnap iX1400


Обе модели могут обрабатывать документы со скоростью 40 стр./мин. Документы могут быть самых различных форматов (A4, A5, A6, B5, B6, визитные карточки, открытки, Letter, Legal) и плотности (40-209 г/м²) и объемов. С ручной подачи можно сканировать даже крупные и нестандартные документы размером A3, B4, Double Letter, фотографии, а также все стандартные размеры бумаги.

PFU (EMEA) анонсировал в России два персональных документ-сканера ScanSnap iX1400 и iX1600

ScanSnap iX1400


Источником света для обеих моделей служит трёхцветный светодиод. С его помощью выполняется сканирование в красном, зелёном и синем спектрах. Оптическое разрешение равно 600 dpi.

Сканеры оснащены автоматической подачей документов на 50 листов. Младшая модель ix1400 стала более бюджетной по сравнению с предшественницей ix1500. Вендор показал повышенное внимание, которое он уделяет домашнему пользователю.

Модель iX1400 выделяется передовой технологией упрощенного управления. Ее смысл состоит в использовании всего одной, синей кнопки. С ее помощью можно выполнять различные операции: сканировать, сохранять и отправлять результат сканирования в заранее заданное место. Простота гарантирует получение результата за считанные минуты.

Если выполнение команды требует дополнительного выбора, то после нажатия на синюю кнопку появляется быстрое меню. Там можно выбрать подходящую опцию. Например, можно создать файл PDF с функцией поиска или открыть отсканированный документ для редактирования, например, в Word, PowerPoint или Excel.

PFU (EMEA) анонсировал в России два персональных документ-сканера ScanSnap iX1400 и iX1600

ScanSnap iX1600


Главное отличие старшего сканера iX1600 - это расширенный набор элементов управления. Благодаря серии доступных кнопок, можно заранее настроить их под заданные операции или профили сканирования. В дальнейшем это позволит автоматизировать процесс обработки документов. Наибольшую выгоду такой подход приносит при работе с большими объемами типовых документов. Вся настройка выполняется через цветной сенсорный 4,3-дюймовый ЖК-дисплей.

Сканер iX1400 подключается через USB и не требует сложных настроек. Модель iX1600 поддерживает также подключение по Wi-Fi, поэтому этот сканер можно настроить для работы в любой доступной сети.

PFU (EMEA) анонсировал в России два персональных документ-сканера ScanSnap iX1400 и iX1600

ScanSnap iX1600


Информация о цене пока не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer BlackWidow V3 Quartz относится к типу игровых клавиатур, которая может стать отличным подарком для девушки. В ней сочетаются красивый дизайн в нежно-розовых тонах и полноценное игровое железо, способное приятно удивить любого геймера. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackWidow V3 Quartz: девочки тоже играют".

Читайте также:

  • Sightec показал систему навигации дрона без использования GPS
  • Умные часы OnePlus Watch могут появиться в марте с анонсом OnePlus 9
  • LANQ нашел способ для скрещивания настольного и мобильного компьютеров
  • Высокотехнологичные TWS-наушники Bloody M30 применяют технологию M.O.C.I.
  • Facebook готовит «убийцу» Apple Watch

    • предыдущая новость
    ZOTAC USA «хайпанула» на крипте, но геймеры вернули ее на землю

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Обзор InVideo: простой видеоредактор с широкими возможностями Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучший бюджетный процессор Обзор видеоредактора InVideo Лучший SSD Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 февраля, 2021

    PFU (EMEA) привез в России два персональных документ-сканера ScanSnap iX1400 и iX1600

    ZOTAC USA «хайпанула» на крипте, но геймеры вернули ее на землю

    Корпус Turemetal UP10: «горячая» видеокарта RTX 3080 может заработать даже при пассивном охлаждении

    Sightec показал систему навигации дрона без использования GPS

    Патентная заявка раскрыла дизайн «самой секретной» модели наушников Sonos

    Слухи: Google Pay и Samsung Pay могут скоро заявить о поддержке биткоинов и других криптовалют

    17 февраля, 2021

    Новые наушники Apple AirPods 3 могут появиться уже в марте

    Мощные игровые ноутбуки Lenovo серий Legion, IdeaPad и Yoga пришли в Россию

    Amazon приобрел платформу Selz, позволяющую запускать частные интернет-магазины

    В смартфонах серии Google Pixel может быть установлена дефектная камера

    Умные часы OnePlus Watch могут появиться в марте с анонсом OnePlus 9

    Пользователи Apple получат доступ к облачной игровой потоковой службе Microsoft xCloud

    Новый сайт MASTER XP отражает стиль геймификации и обретения иммерсивного опыта

    Новые 6,5-дюймовые смартфоны Moto G30 и Moto G10 оказались очень доступными

    Аудиопроигрыватель Arcam ST60 класса High End приехал в Россию

    16 февраля, 2021

    iQOO готовится выпустить смартфон Neo 5 5G на Snapdragon 870

    Интернет-кафе во Вьетнаме переходят на майнинг

    В Android 12 может появиться специальный игровой режим

    LANQ нашел способ для скрещивания настольного и мобильного компьютеров

    Samsung готовит флагманские фотодатчики ISOCELL GN1s и ISOCELL GN3

    ССЫЛКИ