Японская компания PFU (EMEA) объявила о выпуске в продажу на российском рынке двух новых моделей персональных документ-сканеров - ScanSnap iX1400 и ScanSnap iX1600. Они предназначены для обеспечения эффективной работы в условиях домашнего офиса с японским уровнем качества.
ScanSnap iX1400
Обе модели могут обрабатывать документы со скоростью 40 стр./мин. Документы могут быть самых различных форматов (A4, A5, A6, B5, B6, визитные карточки, открытки, Letter, Legal) и плотности (40-209 г/м²) и объемов. С ручной подачи можно сканировать даже крупные и нестандартные документы размером A3, B4, Double Letter, фотографии, а также все стандартные размеры бумаги.
ScanSnap iX1400
Источником света для обеих моделей служит трёхцветный светодиод. С его помощью выполняется сканирование в красном, зелёном и синем спектрах. Оптическое разрешение равно 600 dpi.
Сканеры оснащены автоматической подачей документов на 50 листов. Младшая модель ix1400 стала более бюджетной по сравнению с предшественницей ix1500. Вендор показал повышенное внимание, которое он уделяет домашнему пользователю.
Модель iX1400 выделяется передовой технологией упрощенного управления. Ее смысл состоит в использовании всего одной, синей кнопки. С ее помощью можно выполнять различные операции: сканировать, сохранять и отправлять результат сканирования в заранее заданное место. Простота гарантирует получение результата за считанные минуты.
Если выполнение команды требует дополнительного выбора, то после нажатия на синюю кнопку появляется быстрое меню. Там можно выбрать подходящую опцию. Например, можно создать файл PDF с функцией поиска или открыть отсканированный документ для редактирования, например, в Word, PowerPoint или Excel.
ScanSnap iX1600
Главное отличие старшего сканера iX1600 - это расширенный набор элементов управления. Благодаря серии доступных кнопок, можно заранее настроить их под заданные операции или профили сканирования. В дальнейшем это позволит автоматизировать процесс обработки документов. Наибольшую выгоду такой подход приносит при работе с большими объемами типовых документов. Вся настройка выполняется через цветной сенсорный 4,3-дюймовый ЖК-дисплей.
Сканер iX1400 подключается через USB и не требует сложных настроек. Модель iX1600 поддерживает также подключение по Wi-Fi, поэтому этот сканер можно настроить для работы в любой доступной сети.
ScanSnap iX1600
Информация о цене пока не сообщается.
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