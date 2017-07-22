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Bloomberg: Apple собирается разработать собственный модем для сетей 6G

18 февраля 2021, 22:22




В перечне открытых вакансий компании Apple в офисах Silicon Valley и San Diego появились позиции, которые указывают на то, что компания планирует расширять сферу своих разработок и готова заняться созданием технологий и оборудования для поддержки беспроводных сетей нового поколения.

Bloomberg: Apple собирается приступить к разработке модема для сетей 6G


В разделе с описанием вакансий сообщается следующее: »У вас будет уникальная возможность участия в создании беспроводных технологий следующего поколения, которые окажут серьезное влияние на будущие продукты Apple. <...> В этой роли вы станете участником головной группы разработчиков, которые будут работать в самом центре передовых технологий, применение которых начнется только в следующем десятилетии».

После этих слов можно даже не сомневаться, что речь идет о найме сотрудников, которые будут «исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи следующего поколения для сетей 6G» и «участвовать в отраслевых/академических форумах, посвященных технологии 6G».

Bloomberg: Apple собирается приступить к разработке модема для сетей 6G


Внедрение поддержки сетей 5G в новых продуктах Apple произошло только в прошлом году. Появление поддержки 6G в iPhone ожидается не ранее 2030 года. Новые списки вакансий указывают на то, что Apple готова запустить разработку новых технологий уже на самом раннем этапе их развития.

В конце прошлого года Apple присоединилась к отраслевой группе Next G Alliance, созданной союзом Alliance for Telecommunication Industry Solutions (ATIS). Эта группа занимается разработками «в области мобильных технологий в Северной Америке в сегменте 6G». В число участников этой группы входят такие компании, как Charter, Cisco, Google, Hewlett-Packard, Intel, Keysight Technologies, LG, Mavenir, MITER и VMware. Некоторые аналитики утверждают, что технология 6G позволит поднять в 100 раз скорость передачи данных по сравнению с 5G.

Поиск телеком-инженеров для Apple означает, что компания намерена опираться в будущем на использование собственного оборудования в своих устройствах, а не полагаться на сторонних производителей. В настоящее время Apple использует модемы Qualcomm 5G в смартфонах iPhone 12.

Это стало возможным в 2019 году, когда были урегулированы в судебном порядке давние споры с Qualcomm. В результате, Apple смогла заключить с Qualcomm многолетнее соглашение о поставке чипсетов для Apple с модемами Qualcomm 5G. В судебном документе также сообщается, что Apple, вероятно, будет использовать модем Qualcomm в составе Snapdragon X60 для iPhone 2021 года, а первый в мире модем 10 Gigabit 5G на базе чипсета Snapdragon X65 будет использован для iPhone 2022 года.

Чипсет Snapdragon X65 может оказаться последним, когда Apple использует модемы Qualcomm для своих iPhone. Ранее аналитики Barclays и несколько других источников высказывали предположение, что Apple собирается переходить на собственный модем 5G для iPhone после 2023 года.



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