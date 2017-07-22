Сегодня для компании NVIDIA выдался знаменательный день: она официально объявила о выпуске нового семейства продуктов, которые специально разработаны для удовлетворения рыночного спроса на компьютерное «железо» для майнинга криптовалют.
Новое семейство продуктов NVIDIA будет носить название CMP (Crypto Mining Processor). На базе подготовленного чипсета NVIDIA планирует развивать новый бренд майнинг-ускорителей HX. Новые продукты будут представлен четырьмя моделями, отличающимися по уровню предоставляемой вычислительной мощности: 30HX, 40HX, 50HX и 90HX.
Новые продукты в рамках линейки HX не будут иметь вывода на дисплей, поэтому их нельзя будет использовать для запуска игровых программ или в других игровых сценариях.
Помимо этого, было объявлено, что NVIDIA собирается обновить драйвер видеоускорителя RTX 3060. Теперь в нем будет добавлен код проверки, который в случае обнаружения применения графического оборудования для майнинга будет вводить ограничения на производительность. С точки зрения «железа» это означает, что будет существенно снижен (в два раза) максимальный хешрейт (вычислительная мощность) ускорителя. Фактически это сделает неэффективным применение этих графических видеокарт для иных прикладных задач, кроме ускорения графических операций.
В новой доктрине NVIDIA есть своя логика. Выпуск новых продуктов позволит навести порядок в продажи видеокарт GeForce. Эксперты рынка называют его справедливым. В новых условиях геймеры получат возможность покупать видеокарты, предназначенные для гейминга, и не быть заложниками дефицита из-за высокого спроса на графические карты со стороны майнеров. Новые игровые видеосускорители будет продаться в игровой канал и будут предназначены только для гейминга и графики.
Новая серия видеокарт HX будет ориентирована на майнинг криптовалют, прежде всего Etherium. NVIDIA уже назвала партнеров, продукты которых майнеры смогут закупать как предназначенное для них оборудование. Авторизованными партнерами NVIDIA названы ASUS, Colorful, EVGA, Gigabyte, MSI, Palit и PC Partner. В дальнейшем могут быть добавлены и другие компании.
В настоящее время нет информации о том, какой конкретно процессор будет «разгонять» новые майнинг-видеокарты.
Успех нового деления NVIDIA предопределен в силу, во-первых, внесенных ограничений внутри драйвера видеокарт RTX 3060. Они ограничат производительность на «нецелевых» нагрузках. В то же время из пресс-релиза NVIDIA пока не ясно, будут ли другие видеокарты серии RTX 30 иметь аналогичные ограничения или нет.
В то же время отмечается, что даже если NVIDIA выпустит новые драйверы, майнеры, будучи технически грамотными пользователями, могут игнорировать и не обновлять свои драйверы, сохраняя прежнюю, неограниченную производительность на операциях майнинга. Поэтому появились предположения, что NVIDIA может выпустить обновленные модели RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 Ti, которые получат новые, улучшенные функции для обработки графики, но также будут обновлены и их драйверы с вводом ограничений на майнинг.
Во-вторых, несомненно будет сказываться цена. Для майнеров она играет даже более важное значение, чем для геймеров.
В этой связи уже рассматривается сценарий, что NVIDIA сделает свои графические видеоускорители более дорогими, а ускорители для майнинга, наоборот, будут более дешевыми, что позволит сохранить общую маржу. Но пока это только предположение.
Как бы ни складывались события, многое скоро прояснится. Известно, что младшие модели майнинг-ускорителей 30HX и 40HX появятся в продаже уже в первом квартале этого года. Более мощные модели 50HX и 90HX появятся во втором квартале 2021 года.
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