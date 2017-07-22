Компания TerraMaster анонсировала начало продаж высокоскоростного, профессионального, универсального дискового массива D8 Thunderbolt 3 с общей емкостью до 144 Тбайт. Наиболее характерное применение этого продукта связано с хранением и обработкой видеоматериалов. Имеющееся оснащение позволяет надежно хранить и быстро передавать данные и обеспечивает надежную обработку и трансляцию, например, видео в формате 4K.
Дисковый массив имеет восемь посадочных мест с поддержкой RAID. Скорость передачи данных составляет до 40 Гбит/с. Это обеспечивается за счет оснащения чипом TerraMaster RAID, мощным процессором и поддержкой двойного интерфейса Thunderbolt 3. В такой конфигурации массив D8 Thunderbolt 3 способен передавать данные с восьми накопителей SSD на скорости до 2100 Мбайт/с в режиме RAID 0; в режиме RAID 5 скорость передачи может достигать 1800 Мбайт/с.
В качестве носителей можно использовать 2,5-дюймовые накопители SATA и 2,5-дюймовые SSD. Массив D8 Thunderbolt 3 обеспечивает полную совместимость и универсальность с поддержкой режимов RAID 0, 1, 5, 6, 50 и 10, а также режим JBOD.
Дисковый массив D8 Thunderbolt 3 можно также применять как часть более крупного массива TerraMaster DAS, емкость которого может достигать 800 Тбайт.
Корпус массива изготовлен из алюминия, охлаждение обеспечивается тихими 9-сантиметровыми вентиляторами с «умным» управлением. Для обеспечения целостности и безопасности данных массив D8 Thunderbolt 3 оснащен передовыми технологиями.
TerraMaster D8 Thunderbolt 3 предлагается по цене 109 999 рублей.