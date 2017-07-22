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Synology выпустила твердотельные накопители M.2 NVMe для систем кеширования

19 февраля 2021, 11:01




Компания Synology объявила о выпуске новых моделей твердотельных накопителей корпоративного класса - SNV3400 M.2 2280 и SNV3500 M.2 22110 NVMe емкостью 800 Гбайт. Новые устройства предназначены для SSD-кеширования, помогая обеспечить рост производительности систем хранения. Целевая аудитория новых устройств - клиенты с крупными объемами данных, которым нужна более высокая и стабильная производительность по сравнению с массивами на основе жестких дисков.

Synology выпустила твердотельные накопители M.2 NVMe для систем кеширования


Твердотельные накопители Synology серии SNV3000 предназначены для поддержки приложений с интенсивным кешированием, где целостность данных играет первостепенную роль. К числу таких систем относят решения для виртуализации, хранения баз данных с большим объемом трафика, проекты ИИ и HPC.

Высокая скорость кеширования и сокращение задержек обеспечивается за счет высокой производительности на операциях произвольного чтения и записи. Она осуществляется блоками по 4 Кбайт и достигает уровня более 375 000 / 70 000 операций чтения и записи, соответственно. Суммарный объем поддерживаемых данных - до 500 Тбайт. Такие скорости востребованы в различных сценариях - от мультимедийных приложений до приложений баз данных.

Synology выпустила твердотельные накопители M.2 NVMe для систем кеширования


Новые модули поддерживают полную интеграцию с Synology DiskStation Manager (DSM), что позволяет получать аналитические данные о сроке службы каждого устройства серии SNV3000 на основе фактических рабочих нагрузок.

Производитель предлагает ограниченную 5-летнюю гарантию, а система диагностики позволяет своевременно получать уведомления о необходимости замены, помогая тем самым максимально эффективно использовать срок службы каждого диска.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02. Рассматриваемый нами сегодня накопитель KIOXIA KXG60ZNV1T02 относится к серии XG6, официальное позиционирование которой весьма широко: от высокопроизводительных ноутбуков до игровых ПК и серверного применения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02".

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