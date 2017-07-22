Компания Synology объявила о выпуске новых моделей твердотельных накопителей корпоративного класса - SNV3400 M.2 2280 и SNV3500 M.2 22110 NVMe емкостью 800 Гбайт. Новые устройства предназначены для SSD-кеширования, помогая обеспечить рост производительности систем хранения. Целевая аудитория новых устройств - клиенты с крупными объемами данных, которым нужна более высокая и стабильная производительность по сравнению с массивами на основе жестких дисков.
Твердотельные накопители Synology серии SNV3000 предназначены для поддержки приложений с интенсивным кешированием, где целостность данных играет первостепенную роль. К числу таких систем относят решения для виртуализации, хранения баз данных с большим объемом трафика, проекты ИИ и HPC.
Высокая скорость кеширования и сокращение задержек обеспечивается за счет высокой производительности на операциях произвольного чтения и записи. Она осуществляется блоками по 4 Кбайт и достигает уровня более 375 000 / 70 000 операций чтения и записи, соответственно. Суммарный объем поддерживаемых данных - до 500 Тбайт. Такие скорости востребованы в различных сценариях - от мультимедийных приложений до приложений баз данных.
Новые модули поддерживают полную интеграцию с Synology DiskStation Manager (DSM), что позволяет получать аналитические данные о сроке службы каждого устройства серии SNV3000 на основе фактических рабочих нагрузок.
Производитель предлагает ограниченную 5-летнюю гарантию, а система диагностики позволяет своевременно получать уведомления о необходимости замены, помогая тем самым максимально эффективно использовать срок службы каждого диска.