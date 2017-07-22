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Анонс Moto E7 Power: бюджетный смартфон с мощным аккумулятором

19 февраля 2021, 14:53




Motorola представила новый бюджетный смартфон Moto E7 Power, главной особенностью которого стал мощный аккумулятор в сочетании с очень доступным ценником.

Анонс Moto E7 Power


Moto E7 Power построен на простом чипсете MediaTek Helio G25 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой до 2 ГГц. Он дополняется 2 или 4 Гбайт ОЗУ LPDDR4x и 32 или 64 Гбайт расширяемой памяти eMCP. Гаджет работает под управлением Android 10 и предлагает поддержку двух SIM-карт.

Анонс Moto E7 Power


В смартфоне установлен 6,5-дюймовый дисплей MaxVision с разрешением 1600х720 пикселей, в каплевидном вырезе которого размещается 5-Мп селфи-камера. Тыльная камера новинки представлена основным 13-Мп сенсором и 2-Мп датчиком для макро. По центру задней панели находится логотип Moto со встроенным в него сканером отпечатков пальцев.

Среди остальных особенностей смартфона можно отметить Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъём и защиту от брызг уровня IP52. Но его главной особенностью, как мы и писали вначале, стал мощный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 10-Вт зарядкой.

Moto E7 Power появится в продаже в синем и красном цветах по цене от $103 (7 600 рублей) за версию с 2/32 Гбайт памяти. Смартфон с 4/64 Гбайт памяти можно будет купить за $114 (8 400 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".

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