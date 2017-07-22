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Xiaomi планирует выпустить китайскую Tesla без покупки американских лицензий

19 февраля 2021, 17:28




Частная китайская компания Xiaomi, которая всего три года назад, в 2018 году, стала публичной, а название бренда которой (Mi) может быть расшифровано как Mission Impossible («Миссия невыполнима») с намеком на то, что компания ставит перед собой задачи, которые невозможно выполнить, но при этом достигает успеха, планирует построить собственный электромобиль наподобие Tesla. По слухам, стратегическое решение по этой разработке уже принято, но конкретные детали, а также подробный бизнес-план, которому придется следовать, чтобы достичь поставленной цели, пока не определены.

Xiaomi планирует выпустить китайскую Tesla без покупки американских лицензий


Информацию об этом передало китайское издание iFengNews, ссылаясь сразу на несколько источников. С их слов, на пути к выполнению поставленной задачи Xiaomi ждет множество проблем, но компания готова достичь поставленной цели. Сообщается, что для этого Xiaomi придется осуществить значительный объем исследований и опытно-конструкторских разработок, а также накопить богатый эксплуатационный опыт в области электронного оборудования. Без этого немыслимы современные электромобили.

Сообщается, что проектом будет руководить основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь, хотя сам он еще не подтвердил этот факт. Лэй Цзюнь родился в декабре 1969 года. В рейтинге журнала Forbes в 2015 году он занимал шестое место среди китайских миллиардеров с состоянием 13,2 млрд долларов.

Xiaomi планирует выпустить китайскую Tesla без покупки американских лицензий


Еще в 2013 году Лей Цзюнь дважды посетил США, чтобы встретиться с генеральным директором Tesla Илоном Маском. Теперь он собирается стать китайским «Илоном Маском».

Причину роста интереса к выпуску автомобилей связывают с определенными признаками стагнации на рынке смартфонов. Кроме того, отмечается быстрый рост популярности интеллектуальных электромобилей, что заставляет «молодых тигров» действовать решительно.

К сожалению, Xiaomi пока не подтвердила данное решение. Поэтому его пока можно отнести лишь к слухам.



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