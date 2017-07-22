Американская компания Amazon, похоже, разработала новое решение в краудфандинге. Принципиально оно похоже на популярные аналоги - Xiaomi Youpin, Indiegogo, Kickstarter и некоторые другие, но в отличие, например, от Kickstarter, на платформе Amazon будут представлены продукты, придуманные внутри Amazon, которые будут выпускаться силами Amazon и рекламироваться по ее клиентской базе.
Суть новой платформы Amazon - предложить рынку полезный товар и оценить его привлекательность, опираясь на отклики через платформу краудфандинга Amazon Build It. Если цель заранее объявленного размера инвестиций будет достигнута и необходимый объем средств будет собраны, то товар будет гарантированно произведен на мощностях Amazon и появится в продаже.
Уже на старте Amazon разместила три продукта, под выпуск которых намерена собрать финансирование. В этот список вошли: 1) часы с кукушкой Amazon Cuckoo Cock и функцией программирования сигналов будильника; 2) интеллектуальные весы, которые позволят получать информацию о правильном питании и 3) принтер, который умеет печатать стикеры.
Суть краудфандинга и интерес участников выражается в том, что «инвестор» может сделать заказ заранее за понравившийся товар по льготной цене. Если необходимый объем средств удастся собрать, то «инвесторы» получат товар со скидкой. Выпущенный товар в рознице будет стоить выше. Если объем инвестиций окажется недостаточным, то деньги будут возвращены «инвесторам».
Для примера, за часы с кукушкой предлагается «инвестировать» 79,99 долларов, после запуска в массовое производство они будут продаваться по цене 99,99 долларов. Часы оснащены выдвижной птицей-кукушкой и «экипированы» 60 светодиодными лампочкам. В них есть встроенные динамики для подачи сигналов таймера и тревоги. Есть даже съемный маятник, и часы можно устанавливать на столе или повесить на стене.
Другой продукт - принтер для стикеров. Он отличается компактностью и напоминает кубик Рубика. Его цена - 89,99 долларов. С его помощью можно распечатывать списки покупок, напоминания, события календаря и многое другое.
Устройство сопряжено с Amazon Echo - смарт-динамиком в виде 24-см цилиндрической колонки, оснащенной встроенной системой из семи микрофонных входов. Устройство управляется голосом и включается через упоминание имени «Алекса». Сразу после произнесения этого слова речь пользователя записывается и отправляется в «облако» для анализа и генерации реакции, используя мощности персонального ассистента Amazon Alexa. Принтер для стикеров умеет преобразовывать речь в текст и позволяет напечатать список без лишних затрат.
Период сбора средств в рамках краудфандинг во всех случаях будет составлять 30 дней. Amazon отметила, что у «инвесторов» будет возможность отменить предварительный заказ или вернуть продукт после получения, если они посчитают, что он не подошел.
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