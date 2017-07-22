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Western Digital и Kioxia создали 162-слойную флэш-память 3D Flash шестого поколения

19 февраля 2021, 22:20




Компании Western Digital и Kioxia (ранее известная как Toshiba Memory Solutions) выступили с совместным заявлением о создании новой технологии 162-слойной флэш-памяти 3D Flash шестого поколения. Она получила название BiCS 6. Анонс состоялся на Международной конференции по твердотельным микросхемам ISSCC - ежегодном глобальном форуме, на котором все ведущие производители полупроводниковых изделий демонстрируют свои последние достижения в области выпуска микросхем и систем на кристалле.

Western Digital и Kioxia создали новую технологию 162-слойной флэш-памяти 3D Flash шестого поколения


В анонсе Western Digital и Kioxia сообщается о достигнутой рекордной плотности размещения ячеек, что позволит существенно поднять производительность будущих микросхем памяти.

Многослойность размещения полупроводниковых затворов является в последнее время главным резервом, за счет которого идет наращивание масштабирования как в вертикальном, так и в поперечном направлениях. Вендоры относят созданный 162-слойный массив к памяти 3D Flash шестого поколения, отмечая тем самым существенный прирост вертикальных слоев стековой памяти по сравнению со 112-слойным массивом, который относят к памяти предыдущего, пятого поколения. Она была анонсирована в январе 2020 года.

Помимо этого отмечается 10% прирост поперечной (боковой) плотности массива ячеек. Суммарный уровень роста плотности затворов позволил уменьшить размер кристалла на 40% по сравнению с уровнем, который позволяла достичь технология предыдущего поколения.

Western Digital и Kioxia создали новую технологию 162-слойной флэш-памяти 3D Flash шестого поколения


Помимо роста плотности размещения затворов, новая разработка использует также новую технологию пространственного выстраивания массива КМОП-матриц, запатентованную как Circuit Under Array CMOS. Еще одно новшество - технология 4-стороннего доступа к ячейкам памяти.

Все эти усовершенствования способствуют существенному росту производительности создаваемых массивов. Разработчики оценивают прирост на уровне «почти в 2,4 раза». Сокращены также задержки на чтение данных; согласно оценкам, они уменьшились на 10%. Отмечается также прирост общей производительности механизма ввода-вывода, который оценивается на уровне 66%.

Новая технология BiCS 6 обещает существенно повысить емкость хранения данных на одну пластину. По оценкам разработчиков прирост составит 70% при одновременном снижении стоимости одного бита.

Western Digital и Kioxia создали новую технологию 162-слойной флэш-памяти 3D Flash шестого поколения


Информации о сроках начала массового внедрения новой технологии пока нет.



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