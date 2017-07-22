Японская компания VAIO выпустила первый в мире ноутбук VAIO Z (2021), корпус которого изготовлен целиком из углеволокна. Этот материал широко применяется в авиационной и автомобильной промышленности для строительства сверхлегких и сверхпрочных самолетов и автомобилей. VAIO стала первой в мире компанией, которая начала массовое производство сверхлегких и сверхпрочных ноутбуков из ого же материала. Продукт получился «космическим», в том числе и по стоимости: цена новой модели VAIO Z доходит до 3579 долларов (264 900 руб.).
Формованное углеродное волокно делает корпус ноутбука VAIO Z легче любых аналогов. Его шестигранный дизайн помогает усилить профессиональный имидж владельца. Главное отличие от предшественников - корпус изготовлен целиком из углеволокна. Это обеспечивает VAIO Z высокую прочность и хорошую теплоотдачу, позволяя загружать даже очень высокопроизводительные приложения. Производитель называет это сочетание как TruePerformance, указывая, что новый VAIO Z может предоставить высокую скорость обработки, доступную иначе только на настольных ПК.
Корпус отличается легкостью, имеет гладкие очертания и весит всего 958 г. При таком весе он выдерживает падение с высоты 127 см без нарушения работоспособности. Такие характеристики превышают требования армейского стандарта на ударопрочность MIL-STD-810H.
VAIO Z (2021) оснащен 14-дюймовым ЖК-дисплеем 4K HDR с разрешением FHD (1080p) или 4K HDR. Охват цветовой гаммы DCI-P3 составляет 99,8%. Дисплей можно раскрыть целиком на полные 180°, положив на плоскость с упором. C помощью функциональной кнопки можно развернуть изображение, что расширяет возможности применения устройства.
В верхней части дисплея находится веб-камера с ручной защелкой. Она гарантирует полную безопасность и конфиденциальность при использовании.
С точки зрения аппаратной начинки ноутбук VAIO Z (2021) относится к классу High End. Он оснащен процессором Intel Core серии H35 11-го поколения и новой интегрированной графикой Intel. Процессор работает вместе с 8 Гбайтами оперативной памяти, которую можно расширить до 32 Гбайт. Хранилище может комплектоваться, начиная с твердотельного накопителя PCIe Gen 4 емкостью 256 Гбайт до 2 Тбайт SSD. Ноутбук работает под управлением Windows 10 Home.VAIO Z (2021).
Отмечается уникальная конструкция микрофона. Стереодинамики оптимизированы для Dolby Audio.
Емкость аккумулятора составляет 53 Втч, что обеспечивает до 34 ч автономной работы при просмотре видео с разрешением 1080p. При трансляции видео 4K HDR время автономной работы составляет до 17 ч. Поддерживается быстрая зарядка 65 Вт.
Ноутбук оснащен портом USB-C (Thunderbolt 4), разъемом HDMI и аудиовыходом для наушников. Кнопка питания интегрирована с датчиком отпечатков пальцев, который используется для разблокировки через Windows Hello.
Как уже отмечено, цена «фаворита» достаточно высокая. Модель VAIO Z (2021) на базе процессора Core i5-11300H, 8 Гбайт ОЗУ, 256 Гбайт SSD и экрана 1080p стоит 2574 долларов (190 500 руб.). Эксклюзивная модель VAIO Z SIGNATURE EDITION с экраном 1080p, процессором Core i7-11375H, 16 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт SSD стоит 3457 долларов (255 900 руб.). При оснащении модели Signature Edition экраном 4K, цена возрастает еще на 207 долларов (15 300 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".