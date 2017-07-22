Китайская компания ZTE покажет новую подэкранную камеру второго поколения на MWC Shanghai. Об этом заявил в своем посте в Weibo Ни Фей, президент бизнес-подразделения ZTE и президент Nubia Technology. Анонс должен состояться на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Шанхае. Напомним, что выставка MWC Shanghai пройдет на следующей неделе с 23 по 25 февраля 2021 года. Анонс намечен на последний день работы выставки.
Как заявил Ни Фей, это будет технология, уже готовая к массовому производству. Она построена на использовании нового принципа «пространственного структурирования» светового потока (3D structered light). По всей видимости, ZTE нашла новый оригинальный способ для 3D-разложения спектра, который позволит добиться роста качества снимков, повышения их разрешения и устранения различных артефактов, которыми сопровождались снимки, сделанные с помощью подэкранной камеры первого поколения. Съемка, по-видимому, будет вестись через перфорированную поверхность части дисплейной панели, лежащей поверх датчика.
Новая технология, вероятно, будет представлена на базе модели смартфона Axon 30 Pro. Он станет новой флагманской моделью ZTE на базе чипсета Snapdragon 888.
Технология подэкранной камеры первого поколения была впервые показана ZTE в прошлом году при выпуске смартфона среднего класса Axon 20. Этот аппарат оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 765G и 6,92-дюймовым экраном с разрешением FHD+.
Перенос технологии второго поколения на флагманскую модель указывает на то, что ZTE намерена рассматривать подэкранный сенсор как элемент топ-уровня, которым должны оснащаться модели старшего класса. Возможно, это также является признаком перехода на более совершенную технологию.
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