Samsung анонсировала в России 6,5-дюймовый бюджетный смартфон Galaxy A02, который выделяется не только продолжительным временем автономной работы, но и вполне подъемной ценой: вместо одного iPhone можно купить сразу десять смартфонов Galaxy A02.
Первое впечатление, конечно, касается экрана. В Galaxy A02 используется безграничный, т.е. не имеющий рамок, LCD-экран TFT PLS с V-образным вырезом под селфи-камеру. Его разрешение соответствует уровню HD+ (1440х720 пикселей). Соотношение сторон соответствует «кинематографическому» стандарту (20:9). Это обеспечивает глубокое погружение в контент и приятные ощущения от просмотра.
Производитель использует термин иммерсивный просмотр, стараясь отразить популярный в последнее время уровень восприятия изображения на экране. Оно позволяет добиваться яркого эффекта погружения с признаками управляемого изменения сознания, что играет важное значение для просмотра фильмов, театрализованных представлений, а также для взаимодействия с виртуальным сообществом посредством смартфона.
Смартфон использует чипсет MediaTek MT6739 с 4-ядерным процессором с частотой 1,5 ГГц. Он работает с 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт основной памяти. Возможности хранилища легко наращиваются за счет использования карты памяти microSD емкостью до 1 Тбайт.
Питание обеспечивает емкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 7,75 Вт. При такой емкости телефон может использоваться достаточно долго без подзарядки и годится для повседневного применения, в том числе для путешествий.
Основной набор камер представлен двойным блоком из основной камеры на 13 Мп и макрообъектива на 2 Мп. Фронтальная 5-Мп камера позволяет делать четкие и естественные селфи.
Для управления предложен фирменный интерфейс Samsung One UI Core, имеющий даже ночной режим для комфортного пользования смартфоном в темноте.
Samsung Galaxy A02 доступен в черном, синем и красном цветах в интернет-магазине Samsung, фирменной рознице и у партнеров по рекомендованной цене 8 990 рублей.
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