В профессиональном сообществе разгорается обсуждение содержания ролика, опубликованного группой Coreteks. Они раскрыли информацию об особенностях готовящейся к выпуска видеокарты RX 6700 XT. Со слов источника, AMD собирается выпустить два варианта RX 6700 XT, используя одно и то же название. Они будут различаться, прежде всего, уровнем TGP (Total Graphics Power), который отражает допустимую мощность видеокарты. Это придется учитывать покупателям при выборе модели видеокарты.
Слухи появились не впервые. Еще в январе прошла информация о поставках чипов для партнерских видеокарт 6700 XT в двух вариантах. Первый предназначался строго для моделей с уже фабричным разгоном, второй - для штатных или эталонных видеокарт.
По всей видимости, оба образца попали в руки исследователей из Coreteks, которые провели их тестирование и анализ. Предоставленная ими информация значительно шире той, которая имелась ранее.
Как говорится в видеоролике Coreteks, можно выделить два варианта оснащения, которые условно называются как ASIC A и ASIC B. Вариант ASIC A предусматривает фабричную настройку, допускающую рост TGP до 230 Вт, вариант ASIC B - только до 189 Вт. Вариант ASIC A будет использоваться для моделей с фабричным разгоном, варианты ASIC B для видеокарт с эталонным дизайном и другие варианты, не предусматривающие перехода в разгонный режим.
По данным Coreteks, после замены чипсета производительность реального образца RX 6700 XT будет в среднем на 20-25% выше, чем у Radeon RX 5700 XT.
Пока нет информации о ценообразовании моделей, но видеокарты, оснащенные чипом ASIC A, по всей видимости, будут стоить дороже.
Исследователи также отмечают, что деление на ASIC A и ASIC B будет не настолько явно выраженным, как в отношении Navi XT и XTX. В прошлом версию Navi XTX называли полноценной, а Navi XT рассматривали как ограниченный вариант. Деление внутри новой версии Navi 22 будет носить скорее искусственный характер, тогда как ранее разные чипы разрабатывались отдельно.
Сообщается также, что тактовые частоты разгона пока не определены. Ожидается, что память будет работать на скорости 16 Гбит/с, также как и у моделей Navi 21. Это означает, что карты RX 6700 XT будут иметь пропускную способность памяти 384 Гбайт/с, что на 64 Гбайт/с ниже, чем у моделей серии RX 5700.
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