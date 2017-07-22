Обновленный чипсет Apple M1x будет выделяться на фоне M1 значительно возросшей производительностью. Этот вывод можно сделать на основании информации, полученной из результатов теста CPU-Monkey, которые просочились в сеть.
Слухи, что Apple ведет разработку чипсета следующего поколения, который станет преемником флагманского Apple M1, появились в ноябре прошлого года. Новая модель будет называться Apple M1x.
Новый чип использует гибридную архитектуру Big-small, предусматривающую деление чипсета на две группы ядер - старшая группа из высокопроизводительных ядер и младшая группа из высокоэффективных ядер. Рабочая частота - до 3,20 ГГц.
В новом чипе Apple M1x присутствует 12 ядер: восемь высокопроизводительных ядер Fire Storm и четыре высокоэффективных ядра Ice Storm, которые отличаются меньшей производительностью и адаптированы под выполнение более легких задач.
Apple M1X: -12 Cores. - 8 performance cores. - 4 high efficiency cores. - Coming first on a MacBook Pro 16" unveiling as a press release. - According to a source who used a prototype, "if you think M1 is fast, you haven't seen M1X". -Name isn't final though. pic.twitter.com/tpBhXpDCad
Разница с нынешней моделью Apple M1 обозначена ярко. У нынешнего чипсета есть только 8 ядер, причем доли высокопроизводительных и высокоэффективных ядер равны (по 4 ядра каждого типа).
Улучшения коснутся также и графической части. Apple M1x оснащен 16-ядерным графическим процессором с 256 исполнительными модулями.
Apple M1x отличается возросшим TDP до 45 Вт взамен прежних 35 Вт. Новый чипсет также поддерживает до 32 Гбайт памяти LPDDR4X и может работать с хранилищем с интерфейсом PCIe 4.0.
Новый чип, по-видимому, появится в составе 16-дюймового ноутбука Macbook Pro. Менеджеры по продажам сразу вздохнули с облегчением. До сих пор им приходилось тяжело выискивать аргументы в пользу 13-дюймового Macbook Pro, тогда как его единственным отличием от Macbook Air была разная по эффективности система охлаждения.
В результате в сети появился новый слоган: «Если вы думаете, что M1 работает быстро, то вы еще не видели M1х».
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