Компания Microsoft планирует выйти на новый для себя рынок в качестве провайдера сервис-услуг. С этой целью ведется подготовка нового продукта под названием LinkedIn Marketplace, сообщает издание The Information.
По имеющимся данным, LinkedIn Marketplace будет представлять собой сервис-портал для «белых воротничков». Клиентская аудитория - пользователи профессиональной социальной сети LinkedIn, которых принято относить к числу «белых воротничков», т.е. людей с высоким уровнем образования и/или дохода.
За прототип идеи Microsoft взяла концепцию Fiverr - израильской онлайн-площадки для услуг фрилансеров. Это место, объединяющее фрилансеров, готовых предоставлять свои услуги клиентам по всему миру. Microsoft планирует создать нечто похожее, но опираясь на свою клиентскую базу и со значительно более высоким охватом профессиональных услуг.
Ожидается, что площадка LinkedIn Marketplace сосредоточится на тех специализациях, которыми обладают ее клиенты «белые воротнички»: услуги по написанию профессиональных статей, оказание маркетинговых услуг и проведение различных маркетинговых мероприятий, консультирование. Покупатели услуг получат возможность доступа к носителям требующихся им знаний и навыков, смогут сравнивать расценки и услуги разных фрилансеров.
Среди причин развития новой площадки называют пандемию коронавируса. Как отмечает Сюзи Оуэнс, пресс-секретарь LinkedIn, с начала пандемии на сайте наблюдается рост числа людей, которые ищут или запрашивают услуги у других людей. Они ищут исполнителей среди пользователей LinkedIn, написавшие в своих профилях, что те «открыты для участия в бизнесе». В первую очередь это касается лиц, предоставляющих услуги коучинга руководителей, маркетинга, дизайна и разработки программного обеспечения.
Интерес к развитию новой площадки в рамках LinkedIn объясняется еще и тем, что эта социальная сеть хотя и принесла в 2020 году доход в размере 8,8 млрд долларов, но ее доля в общем портфеле доходов Microsoft составила менее 10%. Поэтому Microsoft собирается выйти на новый для себя рынок с новым продуктом.
Уже известно, что в рамках развития площадки LinkedIn Marketplace компания Microsoft планирует предоставить цифровой кошелек, который можно будет использовать для оплаты получаемых услуг, а также совершения покупок других услуг в LinkedIn, таких как подписка на контент или чаевые.
LinkedIn планирует запустить сервис этой осенью, ориентировочно в сентябре 2021 года.
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