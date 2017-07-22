Хотя информация о «дорожной карте» AMD встречалась и ранее, содержащиеся в ней сведения постоянно обновляются и обрастают новыми подробностями. Например, не так давно были раскрыты данные о настольном процессоре Raphael на базе Zen 4, выход которого ожидается в 2023 году. Теперь появилась новая информация о преемнике мобильных процессоров на платформе Zen 3 - процессорах серии Phoenix. Они также будут выстроены на архитектуре Zen 4.
Уже известно, что на смену мобильным процессорам серии Rembrandt придут изделия серии Phoenix. В их основе будут применяться 5-нм ядра Zen 4 вместе с поддержкой новой графической архитектуры RDNA 2, анонс которой состоялся осенью 2020 года.
Появление поддержки более совершенной графической архитектуры RDNA 3, направленной на повышение энергоэфективности при обработке графических операций, многие эксперты пока считают маловероятной. Они объясняют свое мнение тем, что в процессорах серии Cezanne продолжают использовать графические ядра Vega, которые не совместимы с RDNA 3.
Будущий процессор Phoenix будет работать с памятью DDR5 / LPDDR5. Для него предусмотрена также поддержка интерфейса PCIe 5.0. Предстоят изменения и с сокетом. Если для установки процессоров серии Rembrandt назначен к применению сокет FP7, то для серии Phoenix потребуется уже переход на новый сокет FP8.
Переход к процессорам настольной серии Raphael ознаменует собой появление первой линейки клиентских настольных компьютеров с полной поддержкой возможностей графики на базе встроенных технологий. Ранее эти возможности были доступны только на базе дискретных решений.
Ожидается, что процессоры на архитектуре Zen 4 смогут работать в паре с графическим процессором в составе чиплета RDNA 3. Оба продукта будут выпускаться с использованием 5-нм технологического процесса TSMC EUV, массовое внедрение которого ожидается к середине-концу 2023 года. Будет применяться также новый разъем AM4, что обеспечит поддержку памяти DDR5 и стандарта передачи данных PCIe 5.
Однако в картина будущего мира по версии AMD еще сохраняются белые пятна.
До сих пор нет ясности, сохранится ли сокет AM4 при переходе с Vermeer на Warhol. Этот сокет появился еще в 2014 году, и он поддерживал процессоры всех появившихся позднее процессоров с микроархитектурой Zen. AM4 стал первым сокетом AMD для материнских плат с поддержкой стандарта памяти DDR4 и единым разъёмом как для высокопроизводительных процессоров без интегрированного видеоядра, так и для недорогих процессоров.
Однако в прошлом году прошла информация, что AMD планирует переход на новый сокет AM5. Из причин называлась необходимость внедрения поддержки для памяти DDR5. Но пока эта информация остается неподтвержденной.
Что касается предстоящего выпуска мобильных процессоров серии Rembrandt, то пока не понятно, на каком технологическом процессе они будут выпускаться: 6-нм или 7-нм узел TSMC.
Согласно планам, мобильные процессоры серии Cezanne и настольные процессоры серии Warhol будут выпускаться на базе 7-нм техпроцесса TSMC. Поэтому трудно представить, что AMD будет переходить на 6-нм техпроцесс для выпуска только серии Rembrandt, если согласно дорожной карте, все последующие процессоры (серии Raphael и Phoenix) планируется выпускать на базе более современного 5-нм техпроцесса.
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