Компания OPPO получила патент на необычную конструкцию модуля камер для смартфонов. Идея состоит в использовании мини-дисплея на задней панели, который может выполнять самые различные вспомогательные функции. Например, он может применяться как второй экран для обслуживания задней камеры.
Идея вспомогательного элемента не нова. Она проявлялась еще 10-15 лет назад, когда у телефонов даже не было селфи-камеры, и пользователи применяли расположенную с тыльной стороны камеру для съемки селфи. Взамен дисплея применялась металлическая накладка, отполированная до зеркальной чистоты.
Новый патент был подан в Национальное управление по интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) от имени компании OPPO Guangdong Mobile Communications Co., Ltd и был опубликован 19 февраля.
Как можно видеть на представленных рисунках, на задней панели в центре круглого по форме блока камер OPPO предлагает разместить в центре круглый дисплей и под ним небольшой элемент, вероятно, используемый в качестве светодиодной вспышки. Этот вспомогательный дисплей на задней панели может применяться для предварительного просмотра вида с камеры. Он также может использоваться для отображения, например, текущего времени и даты, как показано на рисунке.
Управление контентом, выводимым через второй вспомогательный экран, может взять на себя разработчик смартфона, считают в OPPO. Производитель смартфона может оснастить его новым функциями, показывая, например, срочные уведомления, данные по фитнес-подготовке, показания сенсоров и многое другое.
Теоретически такая конструкция позволяет избавиться даже от использования селфи-камеры или использовать заднюю камеру для съемки селфи. В этом случае OPPO может применять дополнительный дисплей в качестве видоискателя.
Впрочем, эта идея показалась многим экспертам сомнительной: вспомогательный дисплей слишком мал по размерам, а при съемке селфи пользователи предъявляют повышенное внимание к предварительному просмотра с экрана сцены съемки. Они хотят видеть будущее селфи не только заранее, но еще и «в полном размере».
В остальном запатентованный дизайн смартфона не сильно отличается от традиционных моделей. OPPO предлагает использовать скругленные, изогнутые края спереди. Внизу могут располагаться разъем USB-C, слот для SIM-карты, динамик и основной микрофон. Дополнительный микрофон может быть размещен вверху.
Помимо дизайна круглой формы, OPPO также предлагает эскиз для задней модульной части камер квадратной формы с закругленными углами.
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