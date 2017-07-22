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Автопилот Tesla Model 3 может «бунтовать»

24 февраля 2021, 09:15




Автопилот электромобиля Tesla Model 3 может вести себя непредсказуемо, для тех, кто не понимает особенностей его программирования. Необычный «бунт» робота зарегистрировала камера самоконтроля в Пенсильвании. Там автопилот Tesla фактически «взбунтовался» и попытался «угнать» автомобиль на глазах его владельца. Такое необычное поведение системы автоматического управления Tesla регистрируется впервые.

«Проблема» Tesla состоит в том, что по мере распространения электромобилей в мире обнаруживается, что встречается еще немало людей, которые не понимают, что автомобиль способен на многое, а не просто позволяет сидеть на заднем сидении и не крутить баранку. «Доказательство» пришло из Пенсильвании, когда владелица автомобиля вышла из своего автомобиля, чтобы узнать что-то на парковке у другого автомобилиста, но забыла выключить запланированную программу поездки.

Автопилот автомобиля Tesla Model 3 «взбунтовался»


Запись видео велась в режиме Sentry Mode - специальном режиме автофиксации, который интегрирован в камеры автопилота Tesla. Эта система видеонаблюдения помогает фиксировать инциденты, которые могут происходить при движении на трассе, а также при отсутствии владельца автомобиля в салоне.

Появление функции Sentry Mode стало ответом автопроизводителя на волну автомобильных инцидентов, связанных с вандализмом и кражами, которые прокатились недавно в Сан-Франциско. Теперь владелец автомобиля может подключить запоминающее устройство к любому из USB-портов на центральной консоли, и отснятый с камеры видеорегистратора материал будет сохранен, что позволит ему доказать акт, например, вандализма против автомобиля в его отсутствии.

Но в данном случае произошел другой «инцидент». Женщина, водитель автомобиля, возможно, не осознавала, что Tesla способна к самостоятельному вождению. Она вышла из салона автомобиля, чтобы спросить что-то у другого автомобилиста на стоянке. Камера Sentry Mode зафиксировала момент, когда автомобиль начал самостоятельное движение по намеченному маршруту, и в поле зрения его камеры попала женщина, которая погналась за отъезжающим автомобилем, очевидно, пытаясь остановить «взбунтовавшегося» робота.



На кадрах, которыми поделился владелец Model 3, видно, как женщина отбегает от другого внедорожника и бросается вслед за Model 3, пытаясь остановить машину. По слухам, женщина даже пыталась остановить автомобиль всем своим весом, бросившись на капот. К сожалению, на видео отсутствует эта, наверное, самая необычная сцена борьбы человека с роботом, поэтому сказать, кто победил в схватке нельзя. Но, по-видимому, все закончилось удачно, раз эти кадры попали в сеть.



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