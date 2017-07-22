Китайская компания HUAWEI анонсировала новую модель складного смартфона следующего поколения, получившую название Mate X2.
Главное отличие от предшественника (модели Mate X), - это новый механизм складывания. Если прежняя модель складывалась внутрь (как Samsung Galaxy Fold), то новый аппарат Mate X2 складывается наоборот - наружу, превращяя смартфон в нечто большее - комбинацию смартфона и планшета. Новая конструкция складывания получила название «соколиное крыло». Новизна позволила пересмотреть концепцию компоновки смартфона и предложить новые функции, которые раньше были недоступны для традиционного форм-фактора.
HUAWEI Mate X2 получил два экрана. Внутри расположен 8-дюймовый складной OLED-экран с разрешением 2480 x 2200 пикселей, частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации касания 180 Гц и охватом цветовой гаммы DCI-P3 - один из самых больших в своём классе. Снаружи находится 6,45-дюймовый внешний OLED-экран с разрешением 2700х1160 пикселей и частотой дискретизации касания 240 Гц. По частоте дискретизации новая модель получилась не только резвой, но и удачной для мобильных игр.
В сложенном состоянии HUAWEI Mate X2 представляет собой тонкий традиционный смартфон с соотношением сторон экрана 21:9. Это позволяет работать с большинством мобильных приложений в привычном, «смартфонном» режиме. В развёрнутом виде аппарат превращается в универсальный мобильный «планшет» с соотношением сторон экрана 8:7,1. Это обеспечивает новый уровень комфортного взаимодействия пользователя с устройством, которое можно осуществлять как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Бесшовная складная конструкция HUAWEI Mate X2 обеспечивает точное складывание, компактность и удобство пользования смартфоном в любом положении. 8-дюймовый внутренний экран HUAWEI Mate X2 использует «магнетронную нанооптическую пленку», которая минимизирует отражение.
Основной экран гармонично дополняется внешним 6,5-дюймовым OLED-экраном, предоставляя возможность многозадачной работы. Благодаря многооконному режиму, плавающим окнам, функции дублирования и группировки активных приложений и многим другим функциям, пользователи могут эффективно выполнять сразу несколько задач. Функция App Multiplier позволяет открывать несколько экземпляров одного и того же приложения, например, просматривая два разных документа. Приложение MeeTime дает возможность легко и быстро обмениваться контентом со своими контактами, просто перетаскивая файлы в интерфейс чата, без ограничений по размеру, количеству или формату файла.
Благодаря новому шарниру, сделанному из углеволокна и стали, создается минимальная по своим размерам складка, способная выдерживать давление более 2100 МПа. Благодаря инновационному механизму блокировки шарнир создает каплевидную полость, вокруг которой изгибается экран во время складывания. Это позволяет устройству минимизировать складку на внешнем экране, когда устройство развернуто. Самая тонкая часть смартфона имеет толщину всего 4,4 мм.
Смартфон работает под управлением Android 10 с EMUI 11 поверх ОС. В Huawei особо отмечают, что он станет первым смартфоном, на котором будет работать новая HarmonyOS.
Аппаратная начинка представлена чипсетом HUAWEI Kirin 9000 5G (1x Cortex-A77 3,13 ГГц + 3x Cortex-A77 2,54 ГГц + 4x Cortex-A55 2,05 ГГц) с графическим процессором ARM Mali-G78 MP24, а также NPU для обработки нейронной сети. Объем ОЗУ LPDDR4x составляет 8 Гбайт, объем расширяемой основной памяти - 256/512 Гбайт.
HUAWEI Mate X2 оснащён 4-х модульной камерой Ultra Vision от Leica. 50-мегапиксельная широкоугольная камера построена на базе сенсора с диафрагмой f/1.9 и средствами оптической стабилизации. Она имеет массив цветных фильтров RYYB Ultra Vision (CFA), поддерживает функцию объединения пикселей 4-в-1 и технологию автофокусировки Full Pixel Octa PD. Такое сочетание гарантирует быструю и точную фокусировку даже при слабом освещении.
Остальные компоненты системы камер - сверхширокоугольный объектив на 16 Мп с диафрагмой f/2.2, который обеспечивает возможности макросъемки с расстояния до 2,5 см; телеобъектив на 12 Мп с диафрагмой f/2,4, трехкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией; и телеобъектив на 8 Мп с перископическим зумом, 10-кратным оптическим и 100-кратного цифровым увеличением, а также оптической стабилизацией.
Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и диафрагму f/2.2. Уникальная складная конструкция HUAWEI Mate X2 позволяет использовать основную камеру Ultra Vision Leica Quad для съёмки автопортретов, что расширят возможности любителей селфи.
Благодаря встроенной аудиосистеме HUAWEI Mate X2, устройство может служить в качестве персонального карманного кинотеатра. Смартфон оборудован двумя динамиками с высокоамплитудными драйверами и поддерживает звуковые эффекты HUAWEI Histen, обеспечивающие глубокие низкие и чистые высокие частоты для передачи самых тонких нюансов музыкальных треков.
HUAWEI Mate X2 получил батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 55 Вт.
HUAWEI Mate X2 будет доступен в Китае в четырех цветах: белый, чёрный, кристально-синий и кристально-розовый. Устройство поступит в магазины с 25 февраля 2021 года по рекомендованной розничной цене 17 999/18 999 юаней (205 600 / 217 000 руб.) за модели с 256/512 Гбайт памяти.
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