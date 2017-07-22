РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

OPPO показала мобильные технологии будущего на выставке MWC в Шанхае

24 февраля 2021, 14:03




Китайская компания OPPO провела в рамках выставки Mobile World Congress (MWC) в Шанхае оффлайн-конференцию, на которой поделилась своими достижениями в области мобильных технологий.

OPPO показал мобильные технологии будущего на выставке MWC в Шанхае


Первое направление роста OPPO нацелено на совершенствование бесконтактных беспроводных систем быстрой зарядки. OPPO показал образцы своих передовых зарядных технологий, в том числе зарядное устройство мощностью 125 Вт, которое способно всего за 20 минут зарядить аккумулятор смартфона емкостью 4000 мАч до 100%. Другое новое устройство для быстрой бесконтактной беспроводной зарядки OPPO AirVOOC мощностью 65 Вт позволяет зарядить аналогичную батарею смартфона всего за полчаса.

OPPO не ограничивается только экспериментальной стадией разработки. На выставке были показаны многочисленные гаджеты, созданные партнерами бренда на базе лицензированных технологий OPPO.

Для строительства умного дома OPPO предлагает уникальный 5G-роутер Omni, в основе которого использован набирающий популярность модем Qualcomm Snapdragon X55 5G. Он способен преобразовывать 5G-сигнал в стабильные высокоскоростные Wi-Fi соединения благодаря применению двух запатентованных технологий строительства антенных систем.

OPPO показал мобильные технологии будущего на выставке MWC в Шанхае


Первая из этих систем, получившая название O-Reserve 5G, обеспечивает использование спектра 5G в диапазоне ниже 6 ГГц для автоматического отбора четырех из восьми доступных антенн для формирования наилучшего канала передачи данных. Вторая разработка связана с созданием технологии O-Motion 360°, позволяющей осуществлять автоматический разворот антенны для достижения оптимального приема сигнала в миллиметровом диапазоне 5G.

Недавно проведенные совместные испытания OPPO, Qualcomm Technologies и Ericsson показали, что 5G-роутер Omni обеспечивает реальную скорость по нисходящему каналу до 4,06 Гбит/с.

OPPO показал мобильные технологии будущего на выставке MWC в Шанхае


Среди других разработок была представлена концепт-модель смартфона OPPO X 2021. Его главная отличительная особенность - растягивающийся экран с диагональю от 6,7 до 7,4 дюйма.

На выставке была также показана эксклюзивная модель Reno 5 Pro+5G Artist Limited Edition, в разработке которой принимал участие художник-график Джошуа Видес. Он придумал сделать заднюю панель смартфона из электрохромного стекла, которое при касании меняет цвет с серебристого на синий.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer BlackWidow V3 Quartz относится к типу игровых клавиатур, которая может стать отличным подарком для девушки. В ней сочетаются красивый дизайн в нежно-розовых тонах и полноценное игровое железо, способное приятно удивить любого геймера. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackWidow V3 Quartz: девочки тоже играют".

Читайте также:

  • Автопилот Tesla Model 3 может «бунтовать»
  • Xiaomi планирует выпустить китайскую Tesla без покупки американских лицензий
  • Synology выпустила твердотельные накопители M.2 NVMe для систем кеширования
  • PFU (EMEA) привез в России два персональных документ-сканера ScanSnap iX1400 и iX1600
  • Sightec показал систему навигации дрона без использования GPS

    • следующая новость
    Новые iPhone могут получить титановый корпус

    предыдущая новость
    HUAWEI представила складной смартфон Mate X2 нового поколения

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона POCO М3: яркий бюджетник с отличной автономностью Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Обзор InVideo: простой видеоредактор с широкими возможностями
    Обзор смартфона POCO М3 Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший бюджетный процессор Обзор видеоредактора InVideo
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 февраля, 2021

    Разработчики получат VR-гарнитуру Sony следующего поколения для PS5 заранее

    Пользователи Apple M1 Mac столкнулись с серьезной деградацией SSD

    Веб-камера Razer Kiyo Pro работает даже в темноте

    Дефицит приставок PlayStation 5 продлится еще полгода

    Новые iPhone могут получить титановый корпус

    OPPO показала мобильные технологии будущего на выставке MWC в Шанхае

    HUAWEI представила складной смартфон Mate X2 нового поколения

    Автопилот Tesla Model 3 может «бунтовать»

    22 февраля, 2021

    OPPO получила патент на оригинальный модуль камер на задней панели смартфона

    20 февраля, 2021

    Дорожная карта AMD Zen 4 пополнилась новыми сведениями о процессорах Phoenix

    Microsoft откроет сервис-портал LinkedIn Marketplace для «белых воротничков»

    Обновленный Apple M1x «летает» значительно быстрее M1

    AMD собирается выпустить видеокарту Radeon RX 6700 XT в двух версиях

    Samsung анонсировал в России 6,5-дюймовый бюджетный смартфон Galaxy A02

    ZTE покажет подэкранную камеру второго поколения на MWC Shanghai

    Обнаружена первая вредоносная программа для компьютеров на базе Apple M1

    19 февраля, 2021

    «Космический» ноутбук VAIO Z (2021) имеет цельнолитой корпус из авиационного углеволокна

    Western Digital и Kioxia создали 162-слойную флэш-память 3D Flash шестого поколения

    Amazon запустила в работу собственную платформу краудфандинга Build It

    Xiaomi планирует выпустить китайскую Tesla без покупки американских лицензий

    ССЫЛКИ