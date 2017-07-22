Китайская компания OPPO провела в рамках выставки Mobile World Congress (MWC) в Шанхае оффлайн-конференцию, на которой поделилась своими достижениями в области мобильных технологий.
Первое направление роста OPPO нацелено на совершенствование бесконтактных беспроводных систем быстрой зарядки. OPPO показал образцы своих передовых зарядных технологий, в том числе зарядное устройство мощностью 125 Вт, которое способно всего за 20 минут зарядить аккумулятор смартфона емкостью 4000 мАч до 100%. Другое новое устройство для быстрой бесконтактной беспроводной зарядки OPPO AirVOOC мощностью 65 Вт позволяет зарядить аналогичную батарею смартфона всего за полчаса.
OPPO не ограничивается только экспериментальной стадией разработки. На выставке были показаны многочисленные гаджеты, созданные партнерами бренда на базе лицензированных технологий OPPO.
Для строительства умного дома OPPO предлагает уникальный 5G-роутер Omni, в основе которого использован набирающий популярность модем Qualcomm Snapdragon X55 5G. Он способен преобразовывать 5G-сигнал в стабильные высокоскоростные Wi-Fi соединения благодаря применению двух запатентованных технологий строительства антенных систем.
Первая из этих систем, получившая название O-Reserve 5G, обеспечивает использование спектра 5G в диапазоне ниже 6 ГГц для автоматического отбора четырех из восьми доступных антенн для формирования наилучшего канала передачи данных. Вторая разработка связана с созданием технологии O-Motion 360°, позволяющей осуществлять автоматический разворот антенны для достижения оптимального приема сигнала в миллиметровом диапазоне 5G.
Недавно проведенные совместные испытания OPPO, Qualcomm Technologies и Ericsson показали, что 5G-роутер Omni обеспечивает реальную скорость по нисходящему каналу до 4,06 Гбит/с.
Среди других разработок была представлена концепт-модель смартфона OPPO X 2021. Его главная отличительная особенность - растягивающийся экран с диагональю от 6,7 до 7,4 дюйма.
На выставке была также показана эксклюзивная модель Reno 5 Pro+5G Artist Limited Edition, в разработке которой принимал участие художник-график Джошуа Видес. Он придумал сделать заднюю панель смартфона из электрохромного стекла, которое при касании меняет цвет с серебристого на синий.
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