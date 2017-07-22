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Новые iPhone могут получить титановый корпус

24 февраля 2021, 15:36




Согласно материалу, опубликованному на сайте MacRumors, Apple получила патент на использование специальных оксидных покрытий для металлических поверхностей. Соответствующий патент был подан в Управление по патентам и товарным знакам США.

Патент указывает на переход Apple к использованию титановых корпусов для будущих iPhone


Согласно формуле патента, речь идет о создании тонкого покрытия поверх металлических поверхностей. Оно способно значительно снизить эффект появления отпечатков пальцев при эксплуатации металлических корпусов. Изделия, изготовленные из металла, например, из нержавеющей стали, и не имеющие защитного покрытия, быстро покрываются отпечатками пальцев и теряют свой привлекательный внешний вид в первые дни эксплуатации.

Интерес к патенту вызывает еще и то, что буквально в прошлом месяце Apple получила патент на титановый корпус для мобильных устройств. По мнению экспертов, это свидетельствует о планах компании перейти в будущем на использование металлических корпусов взамен пластиковых и стеклянных, которые применяются в настоящее время.

Патент указывает на переход Apple к использованию титановых корпусов для будущих iPhone


Отмечается, что Apple потребуется заранее решить проблему загрязнения отполированных поверхностей, где в процессе эксплуатации всегда появляются отпечатки пальцев и жировые пятна. Среди возможных устройств, где может найти применение данное изобретение, указываются MacBook, iPad и iPhone.

Эксперты предполагают, что уже скоро Apple может перейти на выпуск устройств в титановом корпусе с характерной текстурированной поверхностью. Нанесение оксидного покрытия, как указано в патенте, позволит устранить загрязнения и будет подчеркивать преимущества использования титана в изделиях бытовой электроники. Уже сейчас их характеризуют, как обладающие «высокой прочностью, жесткостью и твердостью».

В патенте Apple подчеркивается, что титан более чувствителен к отпечаткам пальцев, чем другие металлы.

В настоящее время для защиты стеклянных поверхностей применяют олеофобные покрытия; они также снижают загрязнения от отпечатков пальцев. Но такие покрытия не настолько хорошо работают с металлическими поверхностями, такими как титан.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона POCO М3. Мы уже давно привыкли к огромному числу однотипных смартфонов, похожих друг на друга как две капли воды. Поэтому появление каких-то уникальных даже в мелочах гаджетов уже само по себе воспринимается как глоток свежего воздуха. Именно к таким устройствам относится POCO М3 - новый бюджетный смартфон бренда POCO. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона POCO М3: яркий бюджетник с отличной автономностью".

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