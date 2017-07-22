РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Дефицит приставок PlayStation 5 продлится еще полгода

24 февраля 2021, 16:31




Магазины компьютерной техники продолжают принимать предварительные заказы на игровые приставки Sony PlayStation 5, но очереди при этом не сокращаются. Хотя выход консоли состоялся 12 ноября 2020 года в Японии, США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а 19 ноября 2020 года в остальных регионах мира, до сих пор Sony не удается удовлетворить спрос и дать возможность всем желающим купить новую систему.

Согласно публикации Financial Times, компания Sony делает все возможное, чтобы наращивать поставки консолей PS5. Задержки ранее связывали с производственными ограничениями, с которыми пришлось столкнуться из-за пандемии. Однако теперь президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что эта проблема постепенно устраняется и поставки PS5 начнут устойчиво расти во второй половине этого года.

Дефицит приставок PlayStation 5 продлится еще полгода


Нехватка PlayStation 5 оказалась серьезной проблемой. Несмотря на то, что за два последних месяца 2020 года было продано 4,5 млн консолей, спрос на них превышал предложение. Сложившаяся ситуация сохраняется до сих пор.

Райан добавил, что спрос на PS5 оказался выше, чем ожидалось. Пересмотр планов выпуска нового продукта требует времени и слаженной работы производственных партнеров, однако пока эту проблему в условиях пандемии решить не удалось.

Дефицит приставок PlayStation 5 продлится еще полгода


В тоже время генеральный директор Sony Interactive Entertainment считает, что ситуация будет постепенно восстанавливаться и улучшаться. Отсчет до полного восстановления идет на месяцы, заявил он. Он также отметил, что «темпы улучшения в цепочке поставок будут расти в течение всего 2021 года, так что к тому времени, когда мы дойдем до второй половины [2021 года], можно будет действительно достичь высоких показателей».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".

Читайте также:

  • Пользователи Apple получат доступ к облачной игровой потоковой службе Microsoft xCloud
  • Хакеры сняли банк в 7 млн долларов за украденные исходники Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3
  • Вышло крупное обновление эмулятора Yuzu для игровой приставки Nintendo Switch
  • Valve отдаст $4 млн за нарушение патентных прав в геймпаде Steam Controller
  • Легендарная SteelSeries отмечает 20-летие лидерства в сегменте игровых гарнитур премиум-класса

    • следующая новость
    Веб-камера Razer Kiyo Pro работает даже в темноте

    предыдущая новость
    Новые iPhone могут получить титановый корпус

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона POCO М3: яркий бюджетник с отличной автономностью Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Обзор InVideo: простой видеоредактор с широкими возможностями
    Обзор смартфона POCO М3 Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший бюджетный процессор Обзор видеоредактора InVideo
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 февраля, 2021

    Разработчики получат VR-гарнитуру Sony следующего поколения для PS5 заранее

    Пользователи Apple M1 Mac столкнулись с серьезной деградацией SSD

    Веб-камера Razer Kiyo Pro работает даже в темноте

    Дефицит приставок PlayStation 5 продлится еще полгода

    Новые iPhone могут получить титановый корпус

    OPPO показала мобильные технологии будущего на выставке MWC в Шанхае

    HUAWEI представила складной смартфон Mate X2 нового поколения

    Автопилот Tesla Model 3 может «бунтовать»

    22 февраля, 2021

    OPPO получила патент на оригинальный модуль камер на задней панели смартфона

    20 февраля, 2021

    Дорожная карта AMD Zen 4 пополнилась новыми сведениями о процессорах Phoenix

    Microsoft откроет сервис-портал LinkedIn Marketplace для «белых воротничков»

    Обновленный Apple M1x «летает» значительно быстрее M1

    AMD собирается выпустить видеокарту Radeon RX 6700 XT в двух версиях

    Samsung анонсировал в России 6,5-дюймовый бюджетный смартфон Galaxy A02

    ZTE покажет подэкранную камеру второго поколения на MWC Shanghai

    Обнаружена первая вредоносная программа для компьютеров на базе Apple M1

    19 февраля, 2021

    «Космический» ноутбук VAIO Z (2021) имеет цельнолитой корпус из авиационного углеволокна

    Western Digital и Kioxia создали 162-слойную флэш-память 3D Flash шестого поколения

    Amazon запустила в работу собственную платформу краудфандинга Build It

    Xiaomi планирует выпустить китайскую Tesla без покупки американских лицензий

    ССЫЛКИ