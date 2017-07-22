Магазины компьютерной техники продолжают принимать предварительные заказы на игровые приставки Sony PlayStation 5, но очереди при этом не сокращаются. Хотя выход консоли состоялся 12 ноября 2020 года в Японии, США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а 19 ноября 2020 года в остальных регионах мира, до сих пор Sony не удается удовлетворить спрос и дать возможность всем желающим купить новую систему.
Согласно публикации Financial Times, компания Sony делает все возможное, чтобы наращивать поставки консолей PS5. Задержки ранее связывали с производственными ограничениями, с которыми пришлось столкнуться из-за пандемии. Однако теперь президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что эта проблема постепенно устраняется и поставки PS5 начнут устойчиво расти во второй половине этого года.
Нехватка PlayStation 5 оказалась серьезной проблемой. Несмотря на то, что за два последних месяца 2020 года было продано 4,5 млн консолей, спрос на них превышал предложение. Сложившаяся ситуация сохраняется до сих пор.
Райан добавил, что спрос на PS5 оказался выше, чем ожидалось. Пересмотр планов выпуска нового продукта требует времени и слаженной работы производственных партнеров, однако пока эту проблему в условиях пандемии решить не удалось.
В тоже время генеральный директор Sony Interactive Entertainment считает, что ситуация будет постепенно восстанавливаться и улучшаться. Отсчет до полного восстановления идет на месяцы, заявил он. Он также отметил, что «темпы улучшения в цепочке поставок будут расти в течение всего 2021 года, так что к тому времени, когда мы дойдем до второй половины [2021 года], можно будет действительно достичь высоких показателей».
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