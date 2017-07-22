Американская компания Razer, занимающаяся разработкой профессионального игрового оборудования, в том числе мышей, клавиатур, наушников и игровых систем, выпустила 2,1-мегапиксельную веб-камеру Kiyo Pro, которая позволяет снимать видео с разрешением 1080p при скорости до 60 кадр/сек, а при дополнительно включенном режиме HDR - до 30 кадр/сек.
Цель выпуска специализированных камер - существенно возросший спрос на высококачественные веб-камеры в условиях пандемии, отмечают в Razer. Многие пользователи перешли на удаленный режим работы, они сохраняют активный график, требующий ведения дистанционных переговоров. В новых условиях становится важным не настолько достигаемое разрешение передаваемого потокового видео, которое по сути стало стандартом де факто, сколько внедрение различных новых методов повышения качества съемки. Устранять отблески экрана, регулировать фоновую подсветку, выбирать правильный угол просмотра - эти и ряд других параметров играют сегодня первоочередное значение.
Важное достоинство веб-камеры Kiyo Pro - возможность регулировать поле зрения. Используя программное обеспечение Synapse, можно выбирать между 103°, 90° и 80°. Это позволяет выводить в кадр только ту часть фона, которая необходима.
В комплект поставки входит защитная крышка. Объектив камеры защищен покрытием Corning Gorilla Glass 3.
Использование режима HDR позволяет переводить веб-камеру Kiyo Pro в такой режим работы, при котором делается несколько кадров с разной выдержкой и экспозицией. После этого они объединяются в одно изображение, причем сама обработка производится в реальном времени.
Веб-камера Kiyo Pro выделяется также наличием встроенной кольцевой подсветки.
В модели Kiyo Pro применяется крупный 1/2,8-дюймовый сенсор IMX327 производства Sony. Он лучше приспособлен для работы в условиях неидеального освещения. По оценкам производителя, модель способна предоставить хороший результат съемки даже почти в полной темноте.
Официальная стоимость Razer Kiyo Pro на российском рынке составит 21 990 руб.
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