РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Веб-камера Razer Kiyo Pro работает даже в темноте

24 февраля 2021, 17:59




Американская компания Razer, занимающаяся разработкой профессионального игрового оборудования, в том числе мышей, клавиатур, наушников и игровых систем, выпустила 2,1-мегапиксельную веб-камеру Kiyo Pro, которая позволяет снимать видео с разрешением 1080p при скорости до 60 кадр/сек, а при дополнительно включенном режиме HDR - до 30 кадр/сек.

Веб-камера Razer Kiyo Pro


Цель выпуска специализированных камер - существенно возросший спрос на высококачественные веб-камеры в условиях пандемии, отмечают в Razer. Многие пользователи перешли на удаленный режим работы, они сохраняют активный график, требующий ведения дистанционных переговоров. В новых условиях становится важным не настолько достигаемое разрешение передаваемого потокового видео, которое по сути стало стандартом де факто, сколько внедрение различных новых методов повышения качества съемки. Устранять отблески экрана, регулировать фоновую подсветку, выбирать правильный угол просмотра - эти и ряд других параметров играют сегодня первоочередное значение.



Важное достоинство веб-камеры Kiyo Pro - возможность регулировать поле зрения. Используя программное обеспечение Synapse, можно выбирать между 103°, 90° и 80°. Это позволяет выводить в кадр только ту часть фона, которая необходима.

В комплект поставки входит защитная крышка. Объектив камеры защищен покрытием Corning Gorilla Glass 3.

Использование режима HDR позволяет переводить веб-камеру Kiyo Pro в такой режим работы, при котором делается несколько кадров с разной выдержкой и экспозицией. После этого они объединяются в одно изображение, причем сама обработка производится в реальном времени.

Веб-камера Kiyo Pro выделяется также наличием встроенной кольцевой подсветки.

Веб-камера Razer Kiyo Pro


В модели Kiyo Pro применяется крупный 1/2,8-дюймовый сенсор IMX327 производства Sony. Он лучше приспособлен для работы в условиях неидеального освещения. По оценкам производителя, модель способна предоставить хороший результат съемки даже почти в полной темноте.

Веб-камера Razer Kiyo Pro



Официальная стоимость Razer Kiyo Pro на российском рынке составит 21 990 руб.

Веб-камера Razer Kiyo Pro




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ELARI Smart Camera 360°. Круговой обзор, функция ночной съёмки, обнаружение движения и поддержка облачного хранилища - всё это новая умная камера ELARI Smart Camera 360°. Давайте посмотрим, на что способна эта малютка в деле. Подробнее об этом читайте в статье ""Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора".

Читайте также:

  • Fujifilm представляет среднеформатную 102-мегапиксельную фотокамеру GFX100S
  • Флагманская беззеркальная видеокамера Sony Alpha 1 взяла лучшее от предшественников
  • Xiaomi выпустил ИИ-камеру MIJIA Smart Camera AI Exploration Edition
  • D-LINK защитит умный дом с помощью внешней поворотной Wi-Fi-камеры DCS-8635LH
  • В шт. Нью-Йорк временно запретили применять технологии распознавания лиц в школах

    • следующая новость
    Пользователи Apple M1 Mac столкнулись с серьезной деградацией SSD

    предыдущая новость
    Дефицит приставок PlayStation 5 продлится еще полгода

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона POCO М3: яркий бюджетник с отличной автономностью Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Обзор InVideo: простой видеоредактор с широкими возможностями
    Обзор смартфона POCO М3 Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший бюджетный процессор Обзор видеоредактора InVideo
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 февраля, 2021

    Разработчики получат VR-гарнитуру Sony следующего поколения для PS5 заранее

    Пользователи Apple M1 Mac столкнулись с серьезной деградацией SSD

    Веб-камера Razer Kiyo Pro работает даже в темноте

    Дефицит приставок PlayStation 5 продлится еще полгода

    Новые iPhone могут получить титановый корпус

    OPPO показала мобильные технологии будущего на выставке MWC в Шанхае

    HUAWEI представила складной смартфон Mate X2 нового поколения

    Автопилот Tesla Model 3 может «бунтовать»

    22 февраля, 2021

    OPPO получила патент на оригинальный модуль камер на задней панели смартфона

    20 февраля, 2021

    Дорожная карта AMD Zen 4 пополнилась новыми сведениями о процессорах Phoenix

    Microsoft откроет сервис-портал LinkedIn Marketplace для «белых воротничков»

    Обновленный Apple M1x «летает» значительно быстрее M1

    AMD собирается выпустить видеокарту Radeon RX 6700 XT в двух версиях

    Samsung анонсировал в России 6,5-дюймовый бюджетный смартфон Galaxy A02

    ZTE покажет подэкранную камеру второго поколения на MWC Shanghai

    Обнаружена первая вредоносная программа для компьютеров на базе Apple M1

    19 февраля, 2021

    «Космический» ноутбук VAIO Z (2021) имеет цельнолитой корпус из авиационного углеволокна

    Western Digital и Kioxia создали 162-слойную флэш-память 3D Flash шестого поколения

    Amazon запустила в работу собственную платформу краудфандинга Build It

    Xiaomi планирует выпустить китайскую Tesla без покупки американских лицензий

    ССЫЛКИ