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Пользователи Apple M1 Mac столкнулись с серьезной деградацией SSD

24 февраля 2021, 20:11




В последнее время ряд пользователей настольных компьютеров Mac на базе новейших чипов Apple M1 стали сообщать о проблемах, с которыми они сталкиваются при работе со своими новыми компьютерами. «Проблема» затрагивает работу устройств хранения кеш-памяти компьютера. Судя по имеющимся сообщениям, неизвестная проблема вызывает быструю деградацию установленных твердотельных накопителей.

Как сообщает издание MacRumors, появилось предположение, что новые компьютеры Mac делают сброс кеш-памяти в слишком большом объеме. Это происходит в короткие промежутки времени, но по неизвестной причине компьютеры Mac M1 вдруг начинают сбрасывать на SSD какие-то очень большие объемы данных (или делают многократную, циклическую повторную запись одних и тех данных).

Пользователи Apple M1 Mac столкнулись с серьезной деградацией SSD


Сообщается, что в самых серьезных случаях Mac M1 сбрасывает на диск данные общим объемом до 10-13% всего объема TBW.

Следует напомнить, что флеш-память на твердотельных накопителях отличается об обычных дисков тем, что возможна запись данных в ячейки памяти только определенное количество раз. После этого ячейки с большой долей вероятности начинают терять заряд и приходят в негодность.

Чтобы исключить подобные ситуации, для SSD используется специальный алгоритм записи, который обеспечивает равномерное распределение данных по всей поверхности накопителя. В этом случае нагрузка записи на каждую отдельную ячейку памяти снижается.

В результате вывода из обращения ячеек происходит постепенная деградация SSD. Но в обычных условиях она происходит очень медленно, и пользователи практически не сталкиваются с этим на практике.



Оказалось, что для компьютеров Mac M1 «что-то пошло не так». Один пользователь сообщил, что его Mac уже успел израсходовать один процент ресурса SSD всего за два месяца после покупки компьютера. Другой пользователь сообщил, что его Mac израсходовал уже 3% ресурса. Другими словами, наблюдается ускоренная деградация их SSD.

Происходящее указывает на то, что Mac M1 пытается сбрасывать на диск данные в объеме нескольких терабайт. Возможно, он входит в цикл и делает это многократно вместо одного раза. Эксперты оценивают, что «показатель» заметно превышает нормальные значения сбрасываемых при кэшировании данных.

К сожалению, на данный момент способа избавиться от этой ошибки нет.



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