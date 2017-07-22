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Разработчики получат VR-гарнитуру Sony следующего поколения для PS5 заранее

24 февраля 2021, 22:08




Sony раскрыла первые подробности о своей новой VR-гарнитуре следующего поколения. Ее разработка ведется сейчас в исследовательских подразделениях компании. Будущая VR-гарнитура предназначена для совместного использования с игровыми приставками PlayStation 5.

Основные разработки новой VR-гарнитуры направлена на развитие ее системы отображения и на повышение разрешения. Для упрощения настройки будущей гарнитуры и удобства ее применения она будет подключаться с помощью отдельного кабеля, сообщает Sony.

Разработчик получат VR-гарнитуру следующего поколения для PlayStation 5 заранее


Для работы с VR-гарнитурой создается новый игровой контроллер. В него будут перенесены ряд функций, которыми уже встречаются в беспроводном геймпаде Sony DualSense. Однако какие именно функции получат новый адрес, не сообщается. Сообщается, что Sony будет уделять большое внимание эргономике игрового VR-контроллера.

Со слов Sony, разработка новой VR-системы продолжается. Говорить о готовом к производству комплекте пока рано. Он не появится в 2021 году.

В то же время Sony сообщила, что когда будут готовы ранние бета-образцы, то «мы хотели бы предоставить их на тестирование нашим фанатам».

Sony планирует не только доработать VR-систему и ее эргономику до идеального состояния, опираясь на отзывы фанатского сообщества, но и предоставить разработчикам возможность заранее создавать «виртуальные миры, которые можно исследовать в виртуальной реальности».

В ближайшее время будет запущен проект по разработке прикладных программных средств для разработчиков VR. С помощью нового API они смогут управлять VR-гарнитурой Sony следующего поколения. В то же время никакой информации о спецификации будущего API и срока его выпуска не сообщается.

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