Шведская компания Fractal, занимающаяся дизайном компьютерных корпусов, блоков питания и сопутствующих принадлежностей, объявила о выпуске старшей модели популярной серии корпусов Fractal Meshify - модели Meshify 2 Compact. Ее отличают стильная угловая асимметрия, соответствие высоким стандартам производительности и наличие нейлонового фильтра на передней панели, через который поток холодного воздуха спокойно проникает к задней стенке.
Компания Fractal Design придерживается при разработке концепции функциональных компонентов, отражающих исключительный дизайнерский уровень и скандинавское качество. По оценкам производителя, современный компьютер уже занял прочное место в жизни человека и играет в ней одну из главных ролей. Это создает потребность в привлекательном дизайне компьютера и принадлежностей к нему, следование этому принципу отражено в новой модели.
Новый корпус имеет каноническую угловатую сетчатую конструкцию, обеспечивающую приток чистого воздушного потока внутрь. Его внешний вид отражает смелую, скрытую эстетику. Корпус позволяет устанавливать внутрь в верхней части графические карты длиной до 360 мм с радиатором высотой 240 мм, внизу - графические карты длиной до 305 мм с радиаторами, выступающими вперед до 360/280 мм.
Воздушные потоки внутри корпуса могут регулироваться с помощью установки до семи 120-мм или до четырех 140-мм вентиляторов. Фабричная комплектация содержит набор из одного 120-мм и двух 140-мм вентиляторов Dynamic X2. Пользователь может нарастить «радиаторную» мощность, исходя из потребностей.
Внутренняя компоновка позволяет размещать универсальные и компактные платы размером до ATX, обеспечивая необходимый уровень производительности и емкости. Открытая внутренняя планировка создает плавный воздушный поток от фронтальной панели к задней стенке корпуса. Установка производится со стороны единой интегрированной панели из закаленного стекла со стальным каркасом и верхним механизмом фиксации без болтов.
Благодаря полностью съемной верхней панели и кронштейну вентилятора, обеспечен удобный доступ для прокладки кабеля. Для установки доступны посадочные места для двух 2,5-/3,5-дюймовых дисков плюс до четырех SSD.
Команда инженеров Fractal представила множество удобных особенностей - три порта USB на передней панели, включая один USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой быстрой зарядки и скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, а также передний пылевой фильтр, который можно убрать для увеличения притока воздуха.
Все продукты Fractal Design тщательно спроектированы и протестированы в головном офисе в Швеции.