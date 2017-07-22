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Дизайн корпуса Fractal Meshify 2 Compact отражает стильную угловую асимметрию и скандинавское качество

25 февраля 2021, 10:22




Шведская компания Fractal, занимающаяся дизайном компьютерных корпусов, блоков питания и сопутствующих принадлежностей, объявила о выпуске старшей модели популярной серии корпусов Fractal Meshify - модели Meshify 2 Compact. Ее отличают стильная угловая асимметрия, соответствие высоким стандартам производительности и наличие нейлонового фильтра на передней панели, через который поток холодного воздуха спокойно проникает к задней стенке.

Компания Fractal Design придерживается при разработке концепции функциональных компонентов, отражающих исключительный дизайнерский уровень и скандинавское качество. По оценкам производителя, современный компьютер уже занял прочное место в жизни человека и играет в ней одну из главных ролей. Это создает потребность в привлекательном дизайне компьютера и принадлежностей к нему, следование этому принципу отражено в новой модели.

Дизайн корпуса Fractal Meshify 2 Compact отражает стильную угловую асимметрию и скандинавское качество


Новый корпус имеет каноническую угловатую сетчатую конструкцию, обеспечивающую приток чистого воздушного потока внутрь. Его внешний вид отражает смелую, скрытую эстетику. Корпус позволяет устанавливать внутрь в верхней части графические карты длиной до 360 мм с радиатором высотой 240 мм, внизу - графические карты длиной до 305 мм с радиаторами, выступающими вперед до 360/280 мм.

Воздушные потоки внутри корпуса могут регулироваться с помощью установки до семи 120-мм или до четырех 140-мм вентиляторов. Фабричная комплектация содержит набор из одного 120-мм и двух 140-мм вентиляторов Dynamic X2. Пользователь может нарастить «радиаторную» мощность, исходя из потребностей.

Внутренняя компоновка позволяет размещать универсальные и компактные платы размером до ATX, обеспечивая необходимый уровень производительности и емкости. Открытая внутренняя планировка создает плавный воздушный поток от фронтальной панели к задней стенке корпуса. Установка производится со стороны единой интегрированной панели из закаленного стекла со стальным каркасом и верхним механизмом фиксации без болтов.

Дизайн корпуса Fractal Meshify 2 Compact отражает стильную угловую асимметрию и скандинавское качество


Благодаря полностью съемной верхней панели и кронштейну вентилятора, обеспечен удобный доступ для прокладки кабеля. Для установки доступны посадочные места для двух 2,5-/3,5-дюймовых дисков плюс до четырех SSD.

Команда инженеров Fractal представила множество удобных особенностей - три порта USB на передней панели, включая один USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой быстрой зарядки и скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, а также передний пылевой фильтр, который можно убрать для увеличения притока воздуха.

Все продукты Fractal Design тщательно спроектированы и протестированы в головном офисе в Швеции.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100". Что выбрать в качестве основы для платформы Intel NUC: готовый комплект с «родным» корпусом разработки Intel или отдельный модуль Intel NUC Compute Element в сочетании с более доступной альтернативой в лице корпуса Cooler Master NC100, позволяющей при этом разместить более мощные компоненты? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100".


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