Сегодня в Китае поступит в продажу новый складной смартфон второго поколения Huawei Mate X2, о выпуске которого THG.ru уже сообщал пару дней назад. Новая модель выделяется не только своим необычным форм-фактором, но и богатым набором современных технологий, которые хороши не только сами по себе, но и отражают высокий статус владельца аппарата.
Однако еще до анонса новой модели складного смартфона с ней была связана одна серьезная проблема - правильный выбор цены. В результате при анонсе было объявлено, что HUAWEI Mate X2 поступит в магазины в Китае с 25 февраля 2021 года по рекомендованной розничной цене 17 999/18 999 юаней (205 600 / 217 000 руб.) в зависимости от комплектации ОЗУ (256/512 Гбайт). Это соответствует примерно 2790/ 2944 долларов.
Новое ультрасовременное устройство с премиальной ценой от компании, находящейся под давлением санкций со стороны США - какую правильную цену необходимо назначить? В этом состояла интрига. Складные смартфоны первого поколения имели цену до 1500-1700 долларов, а при выпуске новой модели Huawei назначила цену в два раза выше. Это был прямой вызов. Все ждали реакции рынка.
Несмотря на высокую цену, оформить предварительный заказ на новый складной смартфон Huawei вчера было невозможно. Судя по всему, функция размещения предварительного заказа была отключена, несмотря на то, что устройство уже имеется в наличии.
В то же время известно, что розничный рынок Китая очень емкий. Поэтому уже вчера на сторонних сайтах появилась информация о перепродажах новых устройств по еще более высокой цене, вдове выше официальной.
Такие предложения появились на крупных торговых веб-площадках вроде JD.com. Превышение цены от номинала составляло от 10 000 до 20 000 юаней (примерно от 1500 до 3000 долларов). Это означает, что модель Mate X2 с основной памятью на 256 Гбайт перепродается по цене около 28 888 юаней (4300 долларов), хотя ее официальная цена составляет «всего» 17 999 юаней. На других площадках цена за новую модель доходила, по слухам, до 38 366 юаней (5750 долларов).
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