Независимая исследовательская, аналитическая и консалтинговая компания Omdia, штаб-квартира которой находится в Лондоне, опубликовала результаты оценки фаворитов мирового рынкасмартфонов за 2020 год. В отличие от синтетических оценок, которые давно заполонили рынок и где учитывают поставленные в прошлые годы модели, Omdia делает оценки по номенклатуре реальных отгрузок смартфонов в розницу.
Отчет Omdia за 2019 год
Согласно опубликованному отчету, только три бренда вошли в топ-10, как и в 2019 году. Этими компаниями стали Apple, Samsung и Xiaomi.
Согласно обновленной статистике Omdia, самым отпускаемым в канал смартфоном в 2020 году стала модель iPhone 11. Всего было отгружено 64,8 млн единиц при средней оптовой цене 754 доллара. В 2019 году этот список возглавляла модель iPhone XR, которая добилась первого места с результатом 46,3 млн единиц поставленных устройств при средней оптовой цене 777 долларов.
Отчет Omdia за 2019 год
Вторую, третью, седьмую и десятую позиции в списке также заняли смартфоны Apple. Это модели iPhone SE 2020 года (24,2 млн шт./ 451 доллар), iPhone 12 (23,3 млн шт./ 896 долларов), iPhone 12 Pro Max (16,8 млн шт./ 1232 доллара) и iPhone 12 Mini (14,8 млн шт./ 796 долларов).
Эксперты отмечают интересный факт: объем поставок смартфона iPhone 12 Mini оказался больше, чем iPhone 12 Pro, хотя во всех публиковавшихся отчетах Apple указывалось, что спрос на iPhone 12 Mini совсем низкий и его продажи минимальные. В то же время модель iPhone 12 Pro даже не попала в топ-10 рейтинга Omdia.
Если Apple отвоевала себе пять мест в рейтинге Omdia, то ее главный конкурент - южнокорейская компания Samsung - сумела занять четыре позиции. В верхних строчках рейтинга появились следующие модели этого бренда: Galaxy A51 (23,2 млн шт./ 269 долларов) - 4 место, Galaxy A21s (19,4 млн шт./ 192 доллара) - 5 место, Galaxy A01 (16,9 млн шт./ 115 долларов) - 6 место и Galaxy A11 (15,3 млн шт./ 158 долларов) - 8 место.
Итоговый список самых поставляемых в 2020 году смартфонов выглядит следующим образом:
iPhone 11
iPhone SE (2020)
iPhone 12
Galaxy A51
Galaxy A21s
Galaxy A01
iPhone 12 Pro Max
Galaxy A11
Redmi Note 9 Pro
iPhone 12 Mini
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