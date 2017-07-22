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Omdia: Apple «пудрит мозги» с отсутствием спроса на iPhone 12 Mini

25 февраля 2021, 13:31




Независимая исследовательская, аналитическая и консалтинговая компания Omdia, штаб-квартира которой находится в Лондоне, опубликовала результаты оценки фаворитов мирового рынка смартфонов за 2020 год. В отличие от синтетических оценок, которые давно заполонили рынок и где учитывают поставленные в прошлые годы модели, Omdia делает оценки по номенклатуре реальных отгрузок смартфонов в розницу.

Omdia: Apple «пудрит» мозги с отсутствием спроса на iPhone 12 Mini

Отчет Omdia за 2019 год


Согласно опубликованному отчету, только три бренда вошли в топ-10, как и в 2019 году. Этими компаниями стали Apple, Samsung и Xiaomi.

Согласно обновленной статистике Omdia, самым отпускаемым в канал смартфоном в 2020 году стала модель iPhone 11. Всего было отгружено 64,8 млн единиц при средней оптовой цене 754 доллара. В 2019 году этот список возглавляла модель iPhone XR, которая добилась первого места с результатом 46,3 млн единиц поставленных устройств при средней оптовой цене 777 долларов.

Omdia: Apple «пудрит» мозги с отсутствием спроса на iPhone 12 Mini

Отчет Omdia за 2019 год


Вторую, третью, седьмую и десятую позиции в списке также заняли смартфоны Apple. Это модели iPhone SE 2020 года (24,2 млн шт./ 451 доллар), iPhone 12 (23,3 млн шт./ 896 долларов), iPhone 12 Pro Max (16,8 млн шт./ 1232 доллара) и iPhone 12 Mini (14,8 млн шт./ 796 долларов).

Эксперты отмечают интересный факт: объем поставок смартфона iPhone 12 Mini оказался больше, чем iPhone 12 Pro, хотя во всех публиковавшихся отчетах Apple указывалось, что спрос на iPhone 12 Mini совсем низкий и его продажи минимальные. В то же время модель iPhone 12 Pro даже не попала в топ-10 рейтинга Omdia.

Если Apple отвоевала себе пять мест в рейтинге Omdia, то ее главный конкурент - южнокорейская компания Samsung - сумела занять четыре позиции. В верхних строчках рейтинга появились следующие модели этого бренда: Galaxy A51 (23,2 млн шт./ 269 долларов) - 4 место, Galaxy A21s (19,4 млн шт./ 192 доллара) - 5 место, Galaxy A01 (16,9 млн шт./ 115 долларов) - 6 место и Galaxy A11 (15,3 млн шт./ 158 долларов) - 8 место.

Итоговый список самых поставляемых в 2020 году смартфонов выглядит следующим образом:

  1. iPhone 11
  2. iPhone SE (2020)
  3. iPhone 12
  4. Galaxy A51
  5. Galaxy A21s
  6. Galaxy A01
  7. iPhone 12 Pro Max
  8. Galaxy A11
  9. Redmi Note 9 Pro
  10. iPhone 12 Mini




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона POCO М3. Мы уже давно привыкли к огромному числу однотипных смартфонов, похожих друг на друга как две капли воды. Поэтому появление каких-то уникальных даже в мелочах гаджетов уже само по себе воспринимается как глоток свежего воздуха. Именно к таким устройствам относится POCO М3 - новый бюджетный смартфон бренда POCO. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона POCO М3: яркий бюджетник с отличной автономностью".

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