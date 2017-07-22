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Huawei готова отказаться от поставок смартфонов в ряд стран и для ряда клиентов

25 февраля 2021, 13:47




Основатель Huawei Рен Чжэнфэй заявил, что компания ищет «первоклассные» продукты, которые можно выпускать из «третьесортных» компонентов.

В такой необычной форме он охарактеризовал проводимые мероприятия по укреплению позиций Huawei. Компания стремится диверсифицировать свой бизнес и выжить, несмотря на сложную ситуацию, в которой она находится из-за санкций со стороны США и введенных против нее ограничений.

Huawei готова отказаться от поставок смартфонов в ряд стран и для ряда клиентов


Согласно мнению экспертов SCMP, топ-менеджер Huawei сделал такое заявление, чтобы подчеркнуть решимость отстоять компанию. Как заявил основатель Huawei, компания должна попытаться использовать имеющиеся в ее распоряжении компоненты, отнесенные им к разряду «третьего сорта», но суметь наладить производство «первоклассных» продуктов.

Рен Чжэнфэй отметил: «Раньше у нас были «запчасти» для выпуска продуктов самого высокого класса. Теперь США полностью заблокировали доступ Huawei [к таким компонентам], и даже коммерческие продукты не могут поставляться нам».

Основатель компании также добавил, что все сотрудники Huawei должны «упорно трудиться, чтобы продавать товары и услуги и поддерживать позиции на рынке [ее] основной деятельности».

Самое важное, что было отмечено в речи Рена Чжэнфэя, в 2021 году «с точки зрения рыночной стратегии ... мы должны осмелиться отказаться от некоторых стран, некоторых клиентов, некоторых продуктов и некоторых сценариев развития бизнеса».

Ранее Рен Чжэнфэй сказал, что компании необходимо децентрализовать свои операции, а также упростить линейку продуктов и сосредоточиться на получении прибыли, чтобы пережить санкции США.

Huawei готова отказаться от поставок смартфонов в ряд стран и для ряда клиентов

Рен Чжэнфэй, основатель и генеральный директор Huawei


Какие страны и клиенты попадут в список «отказников» Huawei, пока непонятно, но в их числе пока не упоминалась Россия.



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