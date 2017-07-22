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Samsung готовит ноутбук на базе ARM-процессора Exynos с Windows 10

25 февраля 2021, 17:02




По слухам, исходящим от ZDNet Korea, Samsung планирует использовать чипсет Exynos с графикой Radeon в новой линейке ноутбуков следующего поколения.

Сообщается, что новые ноутбуки Samsung будут использовать чипсет Samsung Exynos на архитектуре ARM и операционную систему Windows 10. Предположительно, им окажется чипсет Exynos 2200.

Samsung готовит к выпуску ноутбук на базе Exynos с Windows 10


Начало этой истории относится к 2019 году, когда AMD и Samsung объявили о намерении объединить свои усилия для разработки новых мобильных чипсетов Exynos, оснащенных интегрированным графическим процессором AMD Radeon. Предполагалось, что новые чипсеты Exynos можно будет использовать практически в любом оборудовании, где важное значение отводится низкому энергопотреблению.

В том же 2019 году Samsung анонсировал выпуск 13,3-дюймового ноутбука под названием Galaxy Book S. Он появился в продаже летом 2020 года, но был оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8cx. Этот ноутбук работал под управлением Windows 10 и имел сенсорный экран. Его вес составлял 950 г, объем ОЗУ - 8 Гбайт, объем SSD - 256/512 Гбайт.

Samsung готовит к выпуску ноутбук на базе Exynos с Windows 10


Позднее Samsung обновила комплектацию ноутбука и вернулась к использованию процессоров Intel. Информации об оснащении чипсетом Exynos тогда не было.

По слухам, выпуск ноутбука на базе Exynos намечен на вторую половину 2021 года. Известно, что для графики будет использоваться встроенное графическое ядро AMD.

Выход в новый сегмент имеет важное значение для Samsung. Компания приобретает вертикальную интеграцию чипсета, дисплея, памяти, аккумулятора и запоминающего устройства.

Особо отмечается тесное сотрудничество Samsung с AMD в разработке аппаратных средств. Это позволяет интегрировать графическое ядро Radeon в экосистему Exynos. По мнению экспертов, такое решение должно значительно повысить производительность графики для мобильных и настольных приложений.

Движение Samsung в сторону разработки ноутбука на базе Windows 10 и собственного ARM-процессора является отголоском успехов Apple. Не так давно купертиновцы выпустили свой первый ARM-чип Apple Silicon M1, который получил весьма положительную реакцию со стороны рынка.

Новый шаг Samsung может сказаться на позициях Qualcomm. В последнее время ее влияние заметно слабеет. Теперь она теряет возможность использования ее чипсетов в сегменте ноутбуков. Если Samsung добьется успеха, то это может еще больше подорвать позиции Qualcomm на рынке.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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