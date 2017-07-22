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Самый народный флагман Redmi K40 на базе Snapdragon 870 стоит 310 долларов

25 февраля 2021, 19:19




Компания Redmi анонсировала в Китае три новые модели флагманской серии смартфонов K40. Это Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+. Базовая модель Redmi K40 обладает впечатляющим 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем, флагманским процессором и настолько народной ценой, что тяжело устоять перед соблазном.

Самый «народный» флагман Redmi K40 на базе Snapdragon 870 стоит 310 долларов


Разработчик серьезно переработал дизайн передней и задней панелей Redmi K40 по сравнению с предшественником. Отверстие под селфи-камеру переместилось в центр, тогда как у Redmi K30 оно располагалось справа. Дизайн задней панели стал похожим на Mi 11. Взамен центрального размещения камер у Redmi K30 теперь все сенсоры сгруппировались сбоку и собрались в единый модуль. Redmi удалось даже уменьшить толщину смартфона, сделать его тоньше и легче, несмотря на возросшую емкость батареи.

Самый «народный» флагман Redmi K40 на базе Snapdragon 870 стоит 310 долларов


В Redmi K40 установлен 6,67-дюймовый E4 AMOLED-дисплей True Tone с частотой обновления 120 Гц и рекордной частотой дискретизации касаний 360 Гц. Возможности дисплея позволяют воспроизводить цветовую гамму DCI-P3, HDR10+ при максимальной яркости 1300 нит. Механизм управления дисплеем использует алгоритм MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation), который обеспечивает плавное отображение визуального контента. Например, фильм, который снят со стандартной скоростью 24 кадр/сек, можно посмотреть с частотой обновления 120 кадр/сек. Дополнительный флагманский налет придает защитное покрытие Gorilla Glass 5.

Самый «народный» флагман Redmi K40 на базе Snapdragon 870 стоит 310 долларов


По оценкам производителя, Redmi K40 получил существенный прирост производительности по сравнению с предшественником. Новый уровень вычислительной мощности создается за счет использования 7-нм чипсета Snapdragon 870 (1 x 3.2 ГГц + 3 x 2.42 ГГц + 4 x 1.8 ГГц) с графическим блоком Adreno 650. Арсенал дополнен до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и до 256 Гбайт основной памяти UFS 3.1.

Старшие Pro-модели оснащены флагманским 5-нм чипсетом Snapdragon 888 с тем же графическим блоком Adreno 650.

Самый «народный» флагман Redmi K40 на базе Snapdragon 870 стоит 310 долларов


Блок камер Redmi K40 представлен 48-мегапиксельной основной камерой Sony IMX582 с диафрагмой f/1,79, 5-мегапиксельной макро камерой и сверхширокоугольной 8-мегапиксельной камерой с углом обзора 119°. Селфи-камера выглядит жемчужиной со своим разрешением 20 Мп.

Основная камера у модели Redmi K40 Pro заменена на 64-мегапиксельный датчик Sony IMX686, а у модели Pro+ - на 108-мегапиксельный Samsung ISOCELL HM2.

Redmi K40 способен вести запись замедленного видео с разрешением до 1080p и частотой 960 кадр/сек. Имеется даже режим видеозаписи в формате 4K со скоростью 30 кадр/сек. Доступно множество различных функций, включая режим VLOG, Magic Clone, запись макросов. Индивидуальную обработку фотографий и видео обеспечивают различные фильтры.

Другие функции - боковой сканер отпечатков пальцев, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, стереодинамики с Dolby Atmos, Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless.

Внутри установлен аккумулятор емкостью 4520 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3+ мощностью 33 Вт. По данным Redmi, для полной зарядки батареи требуется всего 52 минуты.

Redmi K40 работает под управлением MIUI 12 на базе Android 11.

Самый «народный» флагман Redmi K40 на базе Snapdragon 870 стоит 310 долларов


Redmi K40 доступен в четырех конфигурациях по цене от 310 долларов (23 000 руб.) за комплектацию из 6 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт основной памяти до 418 долларов (31 000 руб.) за комплектацию из 12 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт основной памяти. Есть также промежуточные модели: за 340 долларов (25 200 руб.) за комплектацию из 8 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт основной памяти и за 387 долларов (28 700 руб.) - 8 Гбайт ОЗУ + 256 Гбайт основной памяти.

Средняя модель в новой линейке, Redmi K40 Pro, стоит 433 доллара (32 100 руб.) за конфигурацию из 6 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт основной памяти. При замене на 8 Гбайт ОЗУ эта модель стоит 446 долларов (33 100 руб.). Если добавить основной памяти до 256 Гбайт, то модель Redmi K40 Pro можно будет купить за 511 долларов (37 900 руб.).

Старшая модель новой линейки, Redmi K40 Pro+, оснащается 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт основной. Она стоит 572 доллара (42 400 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона POCO М3. Мы уже давно привыкли к огромному числу однотипных смартфонов, похожих друг на друга как две капли воды. Поэтому появление каких-то уникальных даже в мелочах гаджетов уже само по себе воспринимается как глоток свежего воздуха. Именно к таким устройствам относится POCO М3 - новый бюджетный смартфон бренда POCO. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона POCO М3: яркий бюджетник с отличной автономностью".

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