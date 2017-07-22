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В Колорадо создан биологический аккумулятор, который заряжается от тела человека

25 февраля 2021, 20:43




Исследователи из Колорадского университета (CU Boulder) разработали носимое устройство, способное превращать человеческое тело в электричество. Уникальная конструкция действует как биологический аккумулятор, поскольку оно питается от самого пользователя.

Согласно отчету, опубликованному изданием SciTechDaily, устройство представляет собой недорогой носимый гаджет. Он изготовлен из эластичного материала, который может растягиваться. Это устройство можно носить как кольцо, браслет и другой аксессуар. Главное условие - гаджет должен касаться кожи человека.

В Колорадо создан биологический аккумулятор, который заряжается от тела человека


Идея работы механизма заключается в использовании естественного тепла, которое выделяет человек. Используя специально сконструированные термоэлектрические генераторы, тепло преобразуется в электричество.

Одним из авторов изобретения является Цзянлян Сяо, доцент кафедры машиностроения им. Пола М. Рэди в CU Boulder (Университет Колорадо). «В будущем нам потребуется получать электроэнергию, чтобы питать носимую электронику, не прибегая к использованию традиционных аккумуляторов».



Используя контакт с кожей человека, созданное устройство способно генерировать около 1В электрической энергии на каждый кв. сантиметр контактируемой кожной поверхности. Создаваемое напряжение, конечно, получается значительно меньше, чем то, которое можно снять с существующих батарей. Но даже этого небольшого заряда будет достаточно для питания будущих носимых гаджетов, таких как фитнес-браслеты и часы.

Новый носимый биологический аккумулятор отвечает требованиям зеленой экономики. Он может восстанавливаться в случае повреждений, его можно полностью переработать в случае утилизации.

Внедрение нового гаджета способно создать более чистую альтернативу для обычной электроники. «Всякий раз, когда используется обычная батарея, после нескольких циклов зарядки и разрядки ее, в конце концов, придется заменить. Новый термоэлектрический биологический аккумулятор хорош тем, что его можно носить и восполнять энергию, получая постоянный уровень мощности от самого человека».



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