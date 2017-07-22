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Новые 14 и 15-дюймовые мощные ноутбуки RedmiBook Pro продаются по доступной цене

26 февраля 2021, 10:23




Компания Xiaomi представила в Китае две новые модели ноутбуков RedmiBook Pro по доступной цене: 14- и 15-дюймовые модели стоят от 728 долларов (54 000 руб.). Они оснащены новыми процессорами Intel Core i5/i7 11-го поколения и позволяют работать с графикой уровня 3,2К.

ноутбуки RedmiBook Pro


Младшая 14-дюймовая модель RedmiBook Pro укомплектована в металлический корпус из авиационного анодированного алюминиевого сплава 6000-й серии с добавками магния и кремния. Благодаря такому выбору ноутбук отличается легкостью и прочностью при сохранении относительно невысокой цены. Такой материал хорошо поддается обработке, поэтому корпус ноутбука изготавливается на станках с ЧПУ и отличается элегантностью. При стандартных габаритах (315,6х220,4х17,25 мм) вес составляет всего 1,46 кг.

ноутбуки RedmiBook Pro


Дисплей 14-дюймового ноутбука RedmiBook Pro имеет соотношение сторон 16:10 и поддерживает разрешение 2,5K (2560х1440 пикселей). Дисплей сертифицирован по требованиям TUV Rheinland на отсутствие вредного излучения, поддерживает 100% цветовой гаммы sRGB. Углы обзора по вертикали/горизонтали равны 178°, максимальная яркость - 300 нит.

ноутбуки RedmiBook Pro


Аппаратная начинка представлена процессором Intel Core i5-1135G7 или Core i7-1165G7 11-го поколения. Поддержка графики осуществляется за счет интегрированных средств Intel Xe либо через графический процессор Nvidia GeForce MX450. Память ноутбука составляет 16 Гбайт на базе DDR4 3200 МГц, хранилище имеет емкость 512 Гбайт на базе SSD с подключением по PCIe.

Коммуникационные возможности: Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, порты USB-C Thunderbolt-4 (вывод изображения 4K с частотой кадров 60 Гц; при 1080p частота кадров до 240 Гц), USB-C, USB-A 3.2 Gen1, USB-A 2.0, аудиоразъем 3,5 мм, разъем HDMI.

ноутбуки RedmiBook Pro


Аккумулятор ноутбука имеет емкость 56 Вт/ч, в наличии 4-Вт динамик с поддержкой DTS Audio. Есть датчик отпечатков пальцев, веб-камера 720p, клавиатура с подсветкой.

Ноутбук работает под управлением предустановленной Windows 10 Home с XiaoAI.

Цены на 14-дюймовый ноутбук RedmiBook Pro:

  • Intel Core-i5, Intel-Xe Graphics (16 Гбайт + 512 Гбайт) - 728 долларов (54 000 руб.)
  • Intel Core-i5, Nvidia MX450 GPU (16 Гбайт + 512 Гбайт) - 821 долларов (60 900 руб.)
  • Intel Core-i7, Nvidia MX450 GPU (16 Гбайт + 512 Гбайт) - 929 долларов (68 900 руб.)


ноутбуки RedmiBook Pro


Старшая 15-дюймовая модель RedmiBook Pro похожа на «напарника», но есть и некоторые различия. Прежде всего размеры (350,1х242,3х17,9 мм) и вес (около 1,79 кг).

Разрешение дисплея стало немного выше (3200х2000 пикселей). Плотность пикселей составляет 242 PPI, контрастность 1500:1, частота обновления 90 Гц.

Аппаратная поддержка построена на базе процессоров Intel Core i5-11300H и Core i7-11370H 11-го поколения. Поддержка графики и памяти аналогична младшей модели.

Наиболее существенные отличия касаются батареи. 15-дюймовая модель оснащена значительно более емким аккумулятором на 70 Вт/ч и поставляется с очень мощным зарядным адаптером USB-C на 100 Вт.

Цены на 15-дюймовый ноутбук RedmiBook Pro:

  • Intel Core-i5, Intel-Xe Graphics- (16 Гбайт + 512 Гбайт) - 774 долларов (57 400 руб.)
  • Intel Core-i5, Nvidia GeForce MX450 GPU- (16 Гбайт + 512 Гбайт) - 852 долларов (63 200 руб.)
  • Intel Core-i7, Nvidia GeForce MX450 GPU- (16 Гбайт + 512 Гбайт) - 976 долларов (72 400 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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