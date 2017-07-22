Компания Xiaomi представила в Китае две новые модели ноутбуков RedmiBook Pro по доступной цене: 14- и 15-дюймовые модели стоят от 728 долларов (54 000 руб.). Они оснащены новыми процессорами Intel Core i5/i7 11-го поколения и позволяют работать с графикой уровня 3,2К.
Младшая 14-дюймовая модель RedmiBook Pro укомплектована в металлический корпус из авиационного анодированного алюминиевого сплава 6000-й серии с добавками магния и кремния. Благодаря такому выбору ноутбук отличается легкостью и прочностью при сохранении относительно невысокой цены. Такой материал хорошо поддается обработке, поэтому корпус ноутбука изготавливается на станках с ЧПУ и отличается элегантностью. При стандартных габаритах (315,6х220,4х17,25 мм) вес составляет всего 1,46 кг.
Дисплей 14-дюймового ноутбука RedmiBook Pro имеет соотношение сторон 16:10 и поддерживает разрешение 2,5K (2560х1440 пикселей). Дисплей сертифицирован по требованиям TUV Rheinland на отсутствие вредного излучения, поддерживает 100% цветовой гаммы sRGB. Углы обзора по вертикали/горизонтали равны 178°, максимальная яркость - 300 нит.
Аппаратная начинка представлена процессором Intel Core i5-1135G7 или Core i7-1165G7 11-го поколения. Поддержка графики осуществляется за счет интегрированных средств Intel Xe либо через графический процессор Nvidia GeForce MX450. Память ноутбука составляет 16 Гбайт на базе DDR4 3200 МГц, хранилище имеет емкость 512 Гбайт на базе SSD с подключением по PCIe.
Коммуникационные возможности: Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, порты USB-C Thunderbolt-4 (вывод изображения 4K с частотой кадров 60 Гц; при 1080p частота кадров до 240 Гц), USB-C, USB-A 3.2 Gen1, USB-A 2.0, аудиоразъем 3,5 мм, разъем HDMI.
Аккумулятор ноутбука имеет емкость 56 Вт/ч, в наличии 4-Вт динамик с поддержкой DTS Audio. Есть датчик отпечатков пальцев, веб-камера 720p, клавиатура с подсветкой.
Ноутбук работает под управлением предустановленной Windows 10 Home с XiaoAI.
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