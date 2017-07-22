Компания Samsung Electronics объявила о выпуске 6,4-дюймового смартфона Galaxy A32 4G с высококачественным дисплеем, частотой обновления экрана 90 Гц и повышенной яркостью 800 нит.
Новая модель оснащена 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением FHD+. Он обрамлен тонкой рамкой, что позволило назвать такой экран «безграничным». Технология Eye Care помогает защитить глаза пользователя от вредного синего излучения без ущерба для качества изображения.
В верхней части экрана находится U-образный вырез для 20-мегапиксельной селфи-камеры с диафрагмой f/2.2. Она позволяет делать снимки, например, с эффектом боке. Имеется также интеллектуальный фильтр Smart Beauty. С таким арсеналом легко снимать сценки из повседневной жизни, от портретов близких до живописных видов.
Пользователям доступны разнообразные функции камеры: забавные анимоджи, повторяющие внешность владельца устройства, до 99 персонализированных фильтров, оптимизация сцен, регулирующая настройки в зависимости от объекта съемки, а также интеллектуальное определение «неудачных» снимков - например, размытых или с закрытыми глазами.
Селфи-камеру дополняет основной модуль на задней панели, состоящий из четырех камер: основная 64-Мп камера с диафрагмой f/1.8, ультра-широкоугольная с разрешением 8 Мп, макро-объектив с разрешением 5 Мп и 5-мегапиксельная камера глубины.
Работа смартфона требует хорошего аккумулятора, и батарея Galaxy A32 не подкачала. Она обладает емкостью 5000 мАч, и в сочетании с оптимизированным энергопотреблением смартфон можно использовать без подзарядки до двух дней подряд. Быстрая зарядка на 15 Вт позволит восстановить заряд.
Корпус смартфона и его экран покрыты сверхпрочным стеклом Gorilla Glass 5, устойчивым к падениям.
Аппаратная начинка смартфона представлена чипсетом Helio G80 (два ядра 2.0 ГГц + шесть 1.8 ГГц), 4 Гбайт ОЗУ и встроенной основной памятью на 64/128 Гбайт. Хранилище можно нарастить до 1 Тбайт с помощью карты памяти microSD.
Модель Galaxy A32 4G появится в продаже в марте в официальном интернет- и фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров по рекомендованной цене 19 990 (64 Гбайт) и 21 990 (128 Гбайт) руб. в трех цветах: черном, фиолетовом и голубом.
Samsung Galaxy A32 4G заметно отличается от представленного ранее Galaxy A32 5G как моделью чипсета, так и более высоким разрешением экрана и более высокой частотой его обновления, более мощными камерами, наличием экранного сканера отпечатков вместо датчика на боковой грани и, конечно, отсутствием поддержки 5G.
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