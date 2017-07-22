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Samsung выпустила смартфон Galaxy A32 4G с 20-Мп селфи-камерой

26 февраля 2021, 11:08




Компания Samsung Electronics объявила о выпуске 6,4-дюймового смартфона Galaxy A32 4G с высококачественным дисплеем, частотой обновления экрана 90 Гц и повышенной яркостью 800 нит.

Новая модель оснащена 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением FHD+. Он обрамлен тонкой рамкой, что позволило назвать такой экран «безграничным». Технология Eye Care помогает защитить глаза пользователя от вредного синего излучения без ущерба для качества изображения.

смартфон Galaxy A32 4G


В верхней части экрана находится U-образный вырез для 20-мегапиксельной селфи-камеры с диафрагмой f/2.2. Она позволяет делать снимки, например, с эффектом боке. Имеется также интеллектуальный фильтр Smart Beauty. С таким арсеналом легко снимать сценки из повседневной жизни, от портретов близких до живописных видов.

Пользователям доступны разнообразные функции камеры: забавные анимоджи, повторяющие внешность владельца устройства, до 99 персонализированных фильтров, оптимизация сцен, регулирующая настройки в зависимости от объекта съемки, а также интеллектуальное определение «неудачных» снимков - например, размытых или с закрытыми глазами.

смартфон Galaxy A32 4G


Селфи-камеру дополняет основной модуль на задней панели, состоящий из четырех камер: основная 64-Мп камера с диафрагмой f/1.8, ультра-широкоугольная с разрешением 8 Мп, макро-объектив с разрешением 5 Мп и 5-мегапиксельная камера глубины.

Работа смартфона требует хорошего аккумулятора, и батарея Galaxy A32 не подкачала. Она обладает емкостью 5000 мАч, и в сочетании с оптимизированным энергопотреблением смартфон можно использовать без подзарядки до двух дней подряд. Быстрая зарядка на 15 Вт позволит восстановить заряд.

Корпус смартфона и его экран покрыты сверхпрочным стеклом Gorilla Glass 5, устойчивым к падениям.

Аппаратная начинка смартфона представлена чипсетом Helio G80 (два ядра 2.0 ГГц + шесть 1.8 ГГц), 4 Гбайт ОЗУ и встроенной основной памятью на 64/128 Гбайт. Хранилище можно нарастить до 1 Тбайт с помощью карты памяти microSD.

Модель Galaxy A32 4G появится в продаже в марте в официальном интернет- и фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров по рекомендованной цене 19 990 (64 Гбайт) и 21 990 (128 Гбайт) руб. в трех цветах: черном, фиолетовом и голубом.

Samsung Galaxy A32 4G заметно отличается от представленного ранее Galaxy A32 5G как моделью чипсета, так и более высоким разрешением экрана и более высокой частотой его обновления, более мощными камерами, наличием экранного сканера отпечатков вместо датчика на боковой грани и, конечно, отсутствием поддержки 5G.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона POCO М3. Мы уже давно привыкли к огромному числу однотипных смартфонов, похожих друг на друга как две капли воды. Поэтому появление каких-то уникальных даже в мелочах гаджетов уже само по себе воспринимается как глоток свежего воздуха. Именно к таким устройствам относится POCO М3 - новый бюджетный смартфон бренда POCO. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона POCO М3: яркий бюджетник с отличной автономностью".

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