Пандемия и торговая война между Китаем и США стали основными причинами возникновения дефицитапроцессоров и полупроводниковых изделий на рынке, сообщает издание MarketWatch. Как заявляют аналитики, дефицит микросхем сохранится по крайней мере до конца 2021 года.
Влияние пандемии связывают не только с простоем предприятий и нарушениями в графике поставок. Основная причина заключается в том, что пандемия коронавируса серьезно подтолкнула мир к дальнейшему переводу экономики в цифровую сферу. Полупроводниковая отрасль пытает удовлетворить нарастающий спрос изо всех сил.
Примерами пострадавших отраслей экономики, называют, например, автомобильную промышленность. Там наблюдаются серьезные трудности из-за существующей нехватки микросхем, а сами автомобилестроительные компании пытаются сохранить существующие темпы выпуска автомобилей, несмотря на отсутствие поставок в требуемых объемах.
По словам Марибель Лопес, главного аналитика Lopez Research, полупроводниковая промышленность в настоящий момент столкнулась с состоянием, которое часто называют «идеальным штормом» между спросом и предложением. Коллапс усиливается, и Лопес даже высказал следующее: «Если у нас не произойдет серьезного экономического кризиса, который, как очевидно, вполне может возникнуть, уже совсем скоро почти все, что вы покупаете, будет содержать собственный чип. Рынок перестанет покупать «глупые» продукты».
В то же время, если в прошлом году наблюдался рост спроса на мобильные чипсеты для смартфонов, то всплеска спроса на чипы для ПК не произошло. В новых условиях полупроводниковая промышленность ищет пути, которые позволят применять мобильные микросхемы там, где раньше они не использовались. Последние планы Apple и Samsung, которые намерены использовать свои чипсеты как в мобильных, так и в стационарных компьютерах, выглядят еще более убедительно.
Аналитик также отметил, что «на горизонте не предвидится каких-либо серьезных коррекций, учитывая продолжающиеся ограничения в поставках... Нас по-прежнему больше беспокоят продолжающиеся перебои в поставках и рост затрат на материалы, чем неизбежная корректировка запасов», которая должна привести к улучшению спроса во втором полугодии 2021 года.
На этом фоне интересны финансовые результаты, которые публикуют сами производители микросхем. Например, недавно NVIDIA опубликовала результаты за 4 кв. 2020 года. Они показывали, что предполагаемая «нехватка графических процессоров» никак не ухудшила финансовые результаты компании. Фактически, NVIDIA получила выручку в размере 5 млрд долларов за один квартал, который закончился 31 января 2021 года. Согласно прогнозам на следующий квартал, NVIDIA ожидает получить еще 5,30 млрд долларов (± 2%) выручки, что отражает ее устойчивое финансовое положение.
NVIDIA утверждает, что нехватка видеокарт на розничном рынке является результатом рыночного спроса, который значительно превышает предложение; а вовсе не проблемой с поставками. NVIDIA больше волнует майнинг криптовалюты и скальпинг, которые не позволяют восполнить спрос на видеокарты для геймеров и творческих пользователей, а вовсе не пандемия.
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