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Дефицит процессоров сохранится до 2022 года, но производители рады ситуации на рынке

26 февраля 2021, 14:01




Пандемия и торговая война между Китаем и США стали основными причинами возникновения дефицита процессоров и полупроводниковых изделий на рынке, сообщает издание MarketWatch. Как заявляют аналитики, дефицит микросхем сохранится по крайней мере до конца 2021 года.

Влияние пандемии связывают не только с простоем предприятий и нарушениями в графике поставок. Основная причина заключается в том, что пандемия коронавируса серьезно подтолкнула мир к дальнейшему переводу экономики в цифровую сферу. Полупроводниковая отрасль пытает удовлетворить нарастающий спрос изо всех сил.

Дефицит процессоров сохранится до 2022 года


Примерами пострадавших отраслей экономики, называют, например, автомобильную промышленность. Там наблюдаются серьезные трудности из-за существующей нехватки микросхем, а сами автомобилестроительные компании пытаются сохранить существующие темпы выпуска автомобилей, несмотря на отсутствие поставок в требуемых объемах.

По словам Марибель Лопес, главного аналитика Lopez Research, полупроводниковая промышленность в настоящий момент столкнулась с состоянием, которое часто называют «идеальным штормом» между спросом и предложением. Коллапс усиливается, и Лопес даже высказал следующее: «Если у нас не произойдет серьезного экономического кризиса, который, как очевидно, вполне может возникнуть, уже совсем скоро почти все, что вы покупаете, будет содержать собственный чип. Рынок перестанет покупать «глупые» продукты».

Дефицит процессоров сохранится до 2022 года


В то же время, если в прошлом году наблюдался рост спроса на мобильные чипсеты для смартфонов, то всплеска спроса на чипы для ПК не произошло. В новых условиях полупроводниковая промышленность ищет пути, которые позволят применять мобильные микросхемы там, где раньше они не использовались. Последние планы Apple и Samsung, которые намерены использовать свои чипсеты как в мобильных, так и в стационарных компьютерах, выглядят еще более убедительно.

Аналитик также отметил, что «на горизонте не предвидится каких-либо серьезных коррекций, учитывая продолжающиеся ограничения в поставках... Нас по-прежнему больше беспокоят продолжающиеся перебои в поставках и рост затрат на материалы, чем неизбежная корректировка запасов», которая должна привести к улучшению спроса во втором полугодии 2021 года.

На этом фоне интересны финансовые результаты, которые публикуют сами производители микросхем. Например, недавно NVIDIA опубликовала результаты за 4 кв. 2020 года. Они показывали, что предполагаемая «нехватка графических процессоров» никак не ухудшила финансовые результаты компании. Фактически, NVIDIA получила выручку в размере 5 млрд долларов за один квартал, который закончился 31 января 2021 года. Согласно прогнозам на следующий квартал, NVIDIA ожидает получить еще 5,30 млрд долларов (± 2%) выручки, что отражает ее устойчивое финансовое положение.

Дефицит процессоров сохранится до 2022 года


NVIDIA утверждает, что нехватка видеокарт на розничном рынке является результатом рыночного спроса, который значительно превышает предложение; а вовсе не проблемой с поставками. NVIDIA больше волнует майнинг криптовалюты и скальпинг, которые не позволяют восполнить спрос на видеокарты для геймеров и творческих пользователей, а вовсе не пандемия.



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