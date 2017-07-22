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Google анонсировал Sleep API для Android

26 февраля 2021, 15:02




Google анонсировала выпуск Sleep API для Android. Это - новый набор функций, который позволит лучше отслеживать фазы сна пользователя и активно использовать эти периоды для выполнения необходимых функций в периоды заведомого простоя смартфона.

Технология отслеживания сна пользователя и его различных параметров получила в последнее время существенное развитие. Очевидно, что с появлением смартфонов, умных часов и фитнес-трекеров они могут применяться не только в периоды активности, но и когда владелец спит. Это подтолкнуло Google на разработку нового API для Android, который позволит приложениям распознавать, когда пользователь спит, и собирать соответствующие данные.

Sleep API будет использовать в качестве входных параметров показания датчиков света и движения устройства. Он будет применять методы искусственного интеллекта для сбора данных.

Google анонсировал Sleep API для Android


Предусмотрены два режима: 1) период «полного сна» - для сбора данных через заданные регулярные интервалы (до 10 минут); 2) период «отдыха» - промежуток времени после пробуждения.

Сбор данных будет разрешен только после подтверждения со стороны пользователя. Этот параметр получил название Physical Activity Recognition. После получения разрешения приложения смогут использовать собранную информацию для выполнения своих функций.

Для демонстрации возможностей нового API, Google разработал приложение, получившее название Sleep as Android. Разработка велась в сотрудничестве с компанией Urbanandroid. Приложение позволяет отслеживать продолжительность сна, его регулярность, фазы, наличие храпа и многое другое.

Для подключения Sleep API разработчикам потребуется обновить сервисы Google Play до последней версии. Приложение Sleep as Android доступно для загрузки в магазине Google Play.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".


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