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Запрет на майнинг коснется не только NVIDIA RTX 3060

26 февраля 2021, 16:15




Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс, выступая во время анонса финансовых результатов компании, заявила, что в ближайшее время могут быть введены новые ограничения на игровые видеокарты.

Нынешнюю ситуацию явно нельзя назвать нормальной. Дефицит и трудности с логистикой в условиях пандемии усугубили образовавшуюся нехватку видеокарт, которая привела практически к огромному росту их стоимости на вторичном рынке. Спрос на графические процессоры сейчас особенно высок из-за пандемии COVID, которая держит многих пользователей на дистанционной форме работы. Большое влияние оказывает также и стремительный рост цен на криптовалюты. Не помогает решению проблем и образовавшийся дефицит полупроводников из-за нарушений логистических связей между странами.

NVIDIA собирается расширить запрет майнинга «помимо RTX 3060»


Первым реальным шагом NVIDIA в борьбе с неконтролируемым ценообразованием стали ограничения, введенные ею в драйвер видеоускорителя RTX 3060. Скорости хеширования видеокарты на операциях, связанных с майнингом Etherium, была искусственно занижена, что сделало ее менее интересной для майнеров. По прогнозам NVIDIA, введенные ею меры должны сократить дефицит и сделать видеокарты снова доступными для геймеров.

NVIDIA также планирует выпустить новую линейку видеоускорителей для криптомайнинга (CMP). Эти новые устройства будут подходить только для майнинга криптовалют, поскольку окажутся лишены видеовыхода.

NVIDIA собирается расширить запрет майнинга «помимо RTX 3060»


Обсуждая проблему дефицита видеокарт, Кресс отметила, что NVIDIA ограничила хешрейт на графических ускорителях, при этом уточнив, что «3060 - это только начало». Это явно указывает на то, что аналогичные ограничения могут получить и другие свежие видеокарты компании.

Как подчеркнул генеральный директор компании Дженсен Хуанг, NVIDIA стремится разделить рынок на игровой и майнинговый, подчеркивая тем самым, что будущие видеокарты получат ограниченные возможности майнинга. «Мы разработали CMP именно по этой причине», - отметил он.

Согласно планам, в первом квартале 2021 года NVIDIA собирается отгрузить около 15 млн майнинг-ускорителей CMP для промышленных майнеров. Эти шаги направлены на то, чтобы избавиться от дефицита и вернуть видеокарты для геймеров на полки магазинов. Но объявленный тренд на разделение рынка видеоускорителей на майнинговый и игровой сегменты может понравиться не всем, считают эксперты.



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