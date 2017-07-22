Apple начала продажи в США и Канаде восстановленных сертифицированных мини-компьютеров Mac mini с чипом M1. Скидка составляет примерно 15% (около 100 долларов).
Например, восстановленный мини-ПК Mac mini с чипом M1, 256-Гбайтным SSD и 16 Гбайтами оперативной памяти можно купить за 759 долларов; для сравнения совершенно новый мини-ПК в той же комплектации обойдется в 899 долларов. Предложение смотрится достойно. Доступны и другие индивидуальные конфигурации.
Ранее на этой неделе Apple также начала продажи в некоторых странах восстановленных 13-дюймовых моделей MacBook Pro и MacBook Air с чипом M1. Это указывает на то, что вся сервисная инфраструктура Apple прошла переоснащение для полного технического обслуживания новых чипов M1.
Издание Macrumors советует покупателям не мешкать, потому что восстановленные компьютеры появляются нерегулярно. Сэкономить на покупке восстановленного мини-компьютера, который прошел полный цикл повторной проверки и сертификации, смогут только расторопные покупатели, пишут эксперты.
Восстановленные компьютеры Apple - это бывшие в употреблении устройства, которые по той или иной причине попали обратно в техническую службу Apple. Они прошли тщательную проверку, были протестированы, исправлены и очищены.
Что касается Mac mini, то они только недавно появились в продаже. По оценкам экспертов они практически неотличимы от оригинальных моделей. Они переупаковываются и комплектуются новым кабелем питания.
На отремонтированные Mac Apple распространяется ограниченная гарантия сроком на один год и возврат в течение 14 дней. Также можно заказать соглашение о технической поддержке AppleCare+.