Французская компания SiPearl объявила о сотрудничестве с компанией Open-Silicon Research, индийским подразделением американской компании OpenFive - известного разработчика традиционных ASIC-схем и платформенных процессоров. Целью партнерства станет запуск в производство чипсетов следующего поколения, предназначенных для использования в высокопроизводительных HPC-системах.
Компания SiPearl, являясь членом консорциума European Processor Initiative (EPI), будет заниматься разработкой чипсета, которая должен стать основой для оснащения европейского суперкомпьютера Exascale. По слухам он будет представлять собой вычислительный конгломерат, выстроенный на архитектуре Arm ISA, из 72 ядер Neoverse Zeus и 68 ячеистых срезов кэш-памяти L3, объединенных в mesh-сеть. Сам чипсет будет носить кодовое наименование Rhea. Он будет проектироваться из расчета производства на базе 6 нм техпроцесса TSMC N7 методом ультрафиолетовой литографии (EUV).
В дизайне чипсета Rhea предусматривается использовать 2.5D-упаковку со множеством сшитых вместе IP-блоков и высокоскоростной памяти HBM2E на кристалле (high bandwidth memory). Пока точно неизвестно, какая именно конфигурация памяти HBM2E будет использоваться.
Известно, что будущая вычислительная система получит поддержку также памяти DDR5. Это позволит реализовать двухуровневый доступ к системной памяти за счет объединения HBM и DDR.
В партнерстве с Open-Silicon Research компания SiPearl планирует разработать процесс, который объединит в общую цепочку все IP-блоки и позволит организовать поток вычислений. Проект разработки должен быть завершен не позднее 2023 года, но уже сейчас обе компании намерены выйти на стадию готовности уже к IV кв. 2022 года.
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