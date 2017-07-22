Совсем недавно на рынке появился первый в мире смартфон на новом флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 888. Эта модель - смартфон Xiaomi Mi 11. Как стало известно, компания не остановилась и готовит к выпуску его улучшенную версию - модель Xiaomi Mi 11 Pro.
Пока нет достоверной информации о комплектации будущего смартфона. Очевидно, что ограничиться только ростом объема памяти, не удастся. Xiaomi должна предложить что-то более масштабное. Если ожидать, что Xiaomi последует «логике развития iPhone 12», то в новом смартфоне следует ожидать «улучшений» с точки зрения его оснащения фотокамерами.
Недавно в сети появились снимки с изображением защитных кожухов для будущего смартфона Mi 11 Pro. В определенной степени они раскрывают дизайн заднего блока камеры будущего смартфона.
Отчетливо видно, что на задней панели телефона находится прямоугольный блок из трех объективов. Модуль камер расположен в верхнем левом углу. Основной датчик имеет вырез круглой формы, под ним располагается датчик квадратной формы - признак того, что в этом месте будет находиться перископический телеобъектив.
Исходя из более ранних слухов, будущий Xiaomi Mi 11 Pro будет оснащен 50-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL GN2, выделяющимся сверхбольшим размером пикселей (1/1,12 дюйм). В настоящее время он является самым большим сенсором в отрасли и в сочетании с улучшениями, реализованными в предыдущей модели (ISOCELL GN1), способен обеспечить разрешение до 100 Мп, улучшенную автофокусировку с использованием технологии Dual Pixel Pro, Staggered HDR и более яркие снимки при любом освещении благодаря интеллектуальной технологии управления ISO светочувствительностью Smart ISO Pro. Ожидается, что телефон будет поддерживать 120-кратный зум.
Ожидается, что будущий смартфон Xiaomi Mi 11 Pro будет оснащен 6,81-дюймовым дисплеем 2K с изогнутыми краями со всех четырех сторон. Его разрешение составит 3200x1440 пикселей. Он будет поддерживать частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касаний 480 Гц. По ожиданиям и рекламным заявлениям Xiaomi, это будет самый дорогой в мире дисплей для смартфонов.
Хотя компания еще не подтвердила дату запуска смартфона Mi 11 Pro, по ожиданиям анонс должен состояться уже в марте.
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