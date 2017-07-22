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Тайны нового флагмана Xiaomi Mi 11 Pro раскрываются

01 марта 2021, 09:24




Совсем недавно на рынке появился первый в мире смартфон на новом флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 888. Эта модель - смартфон Xiaomi Mi 11. Как стало известно, компания не остановилась и готовит к выпуску его улучшенную версию - модель Xiaomi Mi 11 Pro.

Пока нет достоверной информации о комплектации будущего смартфона. Очевидно, что ограничиться только ростом объема памяти, не удастся. Xiaomi должна предложить что-то более масштабное. Если ожидать, что Xiaomi последует «логике развития iPhone 12», то в новом смартфоне следует ожидать «улучшений» с точки зрения его оснащения фотокамерами.

Недавно в сети появились снимки с изображением защитных кожухов для будущего смартфона Mi 11 Pro. В определенной степени они раскрывают дизайн заднего блока камеры будущего смартфона.

Тайны нового флагмана Xiaomi Mi 11 Pro раскрываются


Отчетливо видно, что на задней панели телефона находится прямоугольный блок из трех объективов. Модуль камер расположен в верхнем левом углу. Основной датчик имеет вырез круглой формы, под ним располагается датчик квадратной формы - признак того, что в этом месте будет находиться перископический телеобъектив.

Исходя из более ранних слухов, будущий Xiaomi Mi 11 Pro будет оснащен 50-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL GN2, выделяющимся сверхбольшим размером пикселей (1/1,12 дюйм). В настоящее время он является самым большим сенсором в отрасли и в сочетании с улучшениями, реализованными в предыдущей модели (ISOCELL GN1), способен обеспечить разрешение до 100 Мп, улучшенную автофокусировку с использованием технологии Dual Pixel Pro, Staggered HDR и более яркие снимки при любом освещении благодаря интеллектуальной технологии управления ISO светочувствительностью Smart ISO Pro. Ожидается, что телефон будет поддерживать 120-кратный зум.

Ожидается, что будущий смартфон Xiaomi Mi 11 Pro будет оснащен 6,81-дюймовым дисплеем 2K с изогнутыми краями со всех четырех сторон. Его разрешение составит 3200x1440 пикселей. Он будет поддерживать частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касаний 480 Гц. По ожиданиям и рекламным заявлениям Xiaomi, это будет самый дорогой в мире дисплей для смартфонов.

Хотя компания еще не подтвердила дату запуска смартфона Mi 11 Pro, по ожиданиям анонс должен состояться уже в марте.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона POCO М3. Мы уже давно привыкли к огромному числу однотипных смартфонов, похожих друг на друга как две капли воды. Поэтому появление каких-то уникальных даже в мелочах гаджетов уже само по себе воспринимается как глоток свежего воздуха. Именно к таким устройствам относится POCO М3 - новый бюджетный смартфон бренда POCO. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона POCO М3: яркий бюджетник с отличной автономностью".

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